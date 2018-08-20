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Водитель BMW сбежал с места аварии

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ааво Меэкс

В воскресенье днем в столичном районе Хааберсти произошло ДТП с участием автомобиля марки BMW, после которого водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.

19 августа в 12:38 у пересечения улиц Раннамыйза теэ и Вана-Ранамыйза теэ в Таллинне BMW 335D въехал сзади в Opel Corsa, который остановился перед пешеходным переходом, пишет RusERR.

Водитель BMW бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Находившегося за рулем Opel 50-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция устанавливает точные обстоятельства аварии и личность скрывшегося водителя.

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