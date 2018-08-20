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  • Фото: по случаю Дня восстановления независимости сотрудники Maxima вывесили странный флаг

Фото: по случаю Дня восстановления независимости сотрудники Maxima вывесили странный флаг

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Флаг, вывешенный вильяндиским магазином Maxima.

ФОТО: Facebook

Читатель Postimees поделился ссылкой на пост в Facebook, где пользователи соцсети активно обсуждают фотографию, сделанную в городе Вильянди.

Внимание фотографа привлек флаг, который в честь Дня восстановления независимости вывесили сотрудники местного магазина Maxima. Вместо сине-черно-белого посетителей встречал сине-бело-черный флаг.

«Сначала ошибку допустили при изготовлении флага, а затем ее допустили сотрудники магазина, не заметившие, что с флагом что-то не так», - признала пресс-секретарь Maxima Марит Лийк.

Лийк добавила, что торговая сеть искренне сожалеет о произошедшем. По ее словам, к настоящему моменту магазин вывесил правильный флаг.

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