Движение Eesti 200 выйдет на предстоящие выборы Рийгикогу политической партией

Eesti 200 учредит партию не позднее ноября, сообщила во вторник пресс-служба партии.

"У нас есть видение того, какие перемены необходимы Эстонии в длительной перспективе и что из этих перемен нужно претворить в жизнь. Наша крепкая команда сегодня [во вторник] решила, что готова эти перемены претворить, поскольку мы в течение проходивших все лето встреч видели, что нашим идеям оказывается большая поддержка, а другие партии на подобном уровне не мыслят", - заявила в пресс-релизе председатель совета MTÜ Eesti 200 Кристина Каллас.

Создаваемая партия, по словам Каллас, будет базироваться на таких ценностях, как свобода личности, продвинутость, прозрачность, ответственность, открытость, обновление и эстонскость.