Движение Eesti 200 выйдет на предстоящие выборы Рийгикогу политической партией

Совет политического движения Eesti 200 принял решение выйти на предстоящие в следующем году выборы Рийгикогу политической партией, которая будет создана осенью.
Eesti 200 учредит партию не позднее ноября, сообщила во вторник пресс-служба партии.
"У нас есть видение того, какие перемены необходимы Эстонии в длительной перспективе и что из этих перемен нужно претворить в жизнь. Наша крепкая команда сегодня [во вторник] решила, что готова эти перемены претворить, поскольку мы в течение проходивших все лето встреч видели, что нашим идеям оказывается большая поддержка, а другие партии на подобном уровне не мыслят", - заявила в пресс-релизе председатель совета MTÜ Eesti 200 Кристина Каллас.
Создаваемая партия, по словам Каллас, будет базироваться на таких ценностях, как свобода личности, продвинутость, прозрачность, ответственность, открытость, обновление и эстонскость.
"В Эстонии люди умные, повлиять на них денежными нельзя. Мы призываем вернуться к участию в политике ученых, учителей, инженеров и предпринимателей,- подчеркнул член правления движения Меэлис Нийнепуу, сославшись на слова президента Керсти Кальюлайд о том что те, что заботится о будущем Эстонии не могут говорить, что политика им не нравится. - Если мы сами не сделаем этого, сделают за нас".