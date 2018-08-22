Пять признаков того, что продавец квартиры готов снизить цену

Недвижимость продается в течение длительного времени

Если дом или квартира продаются в течение длительного времени, с продавцом пора торговаться, пишет Apartment Therapy. «Обычно недвижимость застаивается на рынке, потому что цена слишком высока, - говорит маклер Сара Магуайр. - Сравните цену квартиры с другими аналогичными. Если она намного выше, попробуйте объяснить продавцу недвижимости, что он завысил цену».

Цена уже была несколько раз снижена

Просматривая объявления, вы заметили, что цена объекта несколько раз снижалась? По словам маклера по недвижимости Эда Дево, это признак того, что продавец или маклер изначально заявили слишком высокую цену. «Если цена периодически понижается, это означает, что покупатели считают ее завышенной», - сказал Дево.

Есть много аналогичных предложений

Если в данный момент на рынке много аналогичных предложений по одинаковой цене, возможно, продавец захочет снизить цену.

Продавец спешит

Если вы узнаете, почему продавец выставил свое жилье на продажу, вы, скорее всего, поймете, нужно ли ему продать ее быстро. «Одна из моих задач - получить как можно больше информации о продавцах, - сказал маклер Тайс Коллинз - Может быть, продавец недвижимости хочет переехать до начала учебного года? Возможно, ожидается рождение ребенка или предстоит развод? Причина продажи определяет ее срочность». Когда люди спешат, гораздо больше шансов, что они согласятся снизить цену.

Никто не живет в момент продажи