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В ООН обеспокоены трансформацией "Исламского государства"

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An image grab taken from a video uploaded on YouTube on August 23, 2013 allegedly shows a member of Ussud Al-Anbar (Anbar Lions), a Jihadist group affiliated to the Islamic State of Iraq and the Levant , Al-Qaeda's front group in Iraq, holding up the trademark black and white Islamist flag at an undisclosed location in Iraq's Anbar province. Attacks in Iraq killed 14 people including six soldiers on August 25, Iraqi officials said, amid a surge in violence authorities have so far failed to stem despite wide-ranging operations targeting militants. Arabic writing on the flag reads: "There is not God but God and Mohammed is the prophet of God." AFP PHOTO / YOUTUBE == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / YOUTUBE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM FROM ALTERNATIVE SOURCES, THEREFORE AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT, DATE AND LOCATION WHICH CANNOT BE INDEPENDENTLY VERIFIED ====

ФОТО: -/AFP

Идеология воинствующего исламизма прижилась в новых уголках мира, демонстрируя тем самым способность "Исламского государства" (ИГ) к адаптации в новых условиях и его стремление расширить свое идеологическое влияние в других странах. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли сказала на прошедшем в Нью-Йорке в четверг, 23 августа, заседании Совета Безопасности ООН.

Оно было посвящено анализу деятельности террористической группировки ИГ и новым задачам мирового сообщества по борьбе с ней, сообщает DW.com.

Вашингтон намерен укреплять партнерские отношения со странами, борющимися с терроризмом, для обеспечения окончательного разгрома ИГ, подчеркнула Хейли, призвав международное сообщество использовать инструмент санкций для лишения финансирования террористических групп. "Борьба с террором будет принимать различные формы, но результат уже есть, - указала она. - Соединенные Штаты будут продолжать борьбу против ИГ и "Аль-Каиды" до полной победы".

Новые источники финансирования "Исламского государства"

ИГ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран". Кроме того, указал он, террористическая группировка также "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана". Серьезное беспокойство, отметил Небензя, вызывает тот факт, что ИГ по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, а также вооружение, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран". Он также выразил мнение, что в Сирии место теснимого ИГ могут занять террористы "Аль-Каиды".

Опасность возвращения иностранных боевиков ИГ

Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков указал, что ИГ продолжает представлять серьезную проблему, особенно из-за ее превращения в скрытую сеть и расширения деятельности ее региональных "филиалов". Кроме того, потенциальной угрозой безопасности являются иностранные боевики-террористы, возвращающиеся после разгрома ИГ в Ираке и Сирии в свои страны.

Помощник Генерального секретаря ООН Мишель Конинскс, возглавляющая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН, в связи с этим подчеркнула, что возвращение боевиков ИГ создает ряд проблем для правительств многих стран, включая сбор доказательств их преступлений и наличие правовых норм для их уголовного преследования. Даже находясь за решеткой, они несут опасный потенциал для радикализации других заключенных. Правительства, отметила Конинскс, все больше обеспокоены тем, что некоторые из возвратившихся боевиков могут продолжить террористическую деятельность.

ИГ уходит в подполье

Перед заседанием Совбеза был распространен доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященный задачам в борьбе с "Исламским государством" в новых условиях. Несмотря на успехи, говорится в докладе, многие проблемы сохраняются. В частности они обусловлены продолжающимся преобразованием ИГ из территориального субъекта в подпольную сеть, деятельностью региональных отделений и угрозой, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов.

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