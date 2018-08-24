Выбежавший на дорогу лось погиб под колесами грузовика
24 августа 2018, 10:52
Сегодня рано утром около 4.42 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Кярде Йыгеваского уезда, в результате которого грузовой автомобиль съехал с дороги, пишет Tartu Postimees.
На дорогу перед грузовым автомобилем выбежал лось. В результате столкновения машина съехала с дороги. Лось погиб на месте происшествия.
Прибывшие на место спасатели вытащили грузовой автомобиль и прицеп на дорогу, а также очистили дорогу.