Ryanair будет взимать дополнительную плату за ручную кладь

Как сообщает fly4free.com, представитель перевозчика Кенни Джейкобс утверждает — 60% клиентов компании не пострадают от грядущих изменений, так как 30% клиентов покупают Priority Boarding (который позволяет взять с собой на борт две единицы ручной клади), а 30% путешествуют с одной маленькой сумкой.

Кроме того, изменится размер мелкой ручной клади. Если раньше ее максимальный размер составлял 35×20×20 сантиметров, то теперь с собой можно будет без дополнительной платы брать сумку размером 40×20×25 см.

Вторую единицу ручной клади можно докупить во время бронирования билета за 8 евро. Если вы пожелаете добавить дополнительный багаж потом, это обойдется уже в 10 евро.