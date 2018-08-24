Пт, 24.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Ryanair будет взимать дополнительную плату за ручную кладь

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет Ryanair.

ФОТО: Paul Hanna / REUTERS

Лоукостер Ryanair меняет правила провоза ручной клади. Если раньше пассажиры могли бесплатно пронести на борт самолета одну маленькую и одну большую сумку (ее без дополнительной платы отправляли в багаж перед посадкой), то с 1 ноября в самолет будут пускать без дополнительной платы только с одной маленькой сумкой весом до 10 килограммов, пишет Reisile.

Как сообщает fly4free.com, представитель перевозчика Кенни Джейкобс утверждает — 60% клиентов компании не пострадают от грядущих изменений, так как 30% клиентов покупают Priority Boarding (который позволяет взять с собой на борт две единицы ручной клади), а 30% путешествуют с одной маленькой сумкой.

Кроме того, изменится размер мелкой ручной клади. Если раньше ее максимальный размер составлял 35×20×20 сантиметров, то теперь с собой можно будет без дополнительной платы брать сумку размером 40×20×25 см.

Вторую единицу ручной клади можно докупить во время бронирования билета за 8 евро. Если вы пожелаете добавить дополнительный багаж потом,  это обойдется уже в 10 евро.

Новые правила перевозки ручной клади включат в систему бронирования уже с 1 сентября. Они распространяются на все вылеты после 1 ноября, даже если билет уже приобретен.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ