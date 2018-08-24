"Отечество" хочет повысить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Отечества", отметив, что, по оценке правления партии, расходы Эстонии на оборону должны быть такими, чтобы уже в ближайшие годы военный потенциал страны вырос до возможности противостоять агрессии и эффективно проводить операции по коллективной обороне. Партия считает необходимым повысить для этого расходы на оборону до 2,5 процента ВВП.

«Государственная оборона в жизни народа играет очень важную роль, поскольку без нее не может быть суверенитета, невозможно повысить благосостояние народа, защищать эстонский язык и культуру. Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тысячами военных, когда в прошлом году вблизи наших границ прошли учения агрессивного характера "Запад", в которых приняли участие 100 000 офицеров и солдат», - подчеркнул министр обороны, член "Отечества" Юри Луйк.