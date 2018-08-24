"Отечество" хочет повысить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП

Правление партии "Отечество" (Isamaa) приняло решение, что Эстония должна поставить перед собой задачу повысить расходы на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), чтобы за счет этого усилить уже имеющуюся структуру государственной обороны и придать дополнительный импульс развитию самостоятельной обороноспособности Эстонии.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Отечества", отметив, что, по оценке правления партии, расходы Эстонии на оборону должны быть такими, чтобы уже в ближайшие годы военный потенциал страны вырос до возможности противостоять агрессии и эффективно проводить операции по коллективной обороне. Партия считает необходимым повысить для этого расходы на оборону до 2,5 процента ВВП.
«Государственная оборона в жизни народа играет очень важную роль, поскольку без нее не может быть суверенитета, невозможно повысить благосостояние народа, защищать эстонский язык и культуру. Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тысячами военных, когда в прошлом году вблизи наших границ прошли учения агрессивного характера "Запад", в которых приняли участие 100 000 офицеров и солдат», - подчеркнул министр обороны, член "Отечества" Юри Луйк.
В качестве приоритета "Отечество" видит необходимость начать организацию своей системы ПВО средней дальности, которой на данном этапе недостает системе обороны Эстонии.