Сб, 25.08.2018
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  • Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево

Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

В ночь на субботу полиция получила сообщение о ДТП, виновником которого стал пьяный мужчина без водительских прав, использовавший во время езды смартфон. 

Около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Сааремаа в поселке Лейси на 30 километре шоссе Ориссааре-Лейси-Мустьяла.

За рулем Audi A4 Avant находился 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Позже выяснилось, что у мужчины отсутствовали водительские права.

Находившаяся в автомобиле 26-летняя женщина была доставлена в больницу Курессааре для проверки здоровья. По первоначальным данным, во время езды водитель пользовался смартфоном. 

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