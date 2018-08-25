Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево
25 августа 2018, 9:19
В ночь на субботу полиция получила сообщение о ДТП, виновником которого стал пьяный мужчина без водительских прав, использовавший во время езды смартфон.
Около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Сааремаа в поселке Лейси на 30 километре шоссе Ориссааре-Лейси-Мустьяла.
За рулем Audi A4 Avant находился 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Позже выяснилось, что у мужчины отсутствовали водительские права.
Находившаяся в автомобиле 26-летняя женщина была доставлена в больницу Курессааре для проверки здоровья. По первоначальным данным, во время езды водитель пользовался смартфоном.