Крупнейшая в истории Финляндии авиакатастрофа произошла из-за ночной попойки экипажа

На прошлой неделе летчика авиакомпании Finnair поймали на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Как такое возможно спустя 57 лет после катастрофы, к которой привело именно спиртное?
2 января 1961 года в 20.45 самолет DC-3 авиакомпании Aero O/Y, впоследствии переименованной в Finnair, приземлился на аэродроме Круунункюля, расположенном между городами Коккола и Пиетарсаари на западном побережье Финляндии. Капитан и штурман отправились в отель, где около десяти вечера начали приятное времяпрепровождение, которому сопутствовало большое количество спиртного. К ним присоединился еще местный сотрудник авиакомпании, пишет Yle.
В полночь все трое отправились домой к этому служащему, где и продолжили свои возлияния по крайней мере до двух часов утра. Как записано в материалах следствия, за тот вечер они успели выпить 16 бутылок пива, 7 коктейлей с джином и 900 граммов коньяка. Утром сотрудник авиакомпании отправился в офис, а капитан со штурманом остались спать у него дома, хотя должны были выехать на автобусе в аэропорт. Не дождавшись экипажа, этот сотрудник послал за ними такси, которое по дороге также подобрало бортпроводницу, забравшую вещи мужчин из отеля.
Все четверо прибыли в аэропорт всего за пять минут до того времени, когда рейс должен был отправиться по расписанию. Самолет в Вааса вылетел в 7.16 с опозданием в шестнадцать минут.
В середине прошлого века пилоты были знакомы с национальными и международными авиационными правилами относительно спиртных напитков. Финские летчики даже подписывали договор, в котором значилось следующее: «употребление алкоголесодержащей продукции запрещается во время службы и за 12 часов до начала полета; вместе с приемом пищи, включающем горячее, можно выпить треть литра пива или два децилитра некрепленого вина, но не во время полета».
Грубое нарушение этих правил не помешало утреннему рейсу вылететь в город Вааса.
Время в пути должно было составить всего 30 минут. Погода была крайне неблагоприятная из-за низкой облачности. На подлете к аэропорту Вааса самолет резко повернул налево, заходя на глиссаду, но во время маневра скорость снизилась слишком сильно. Воздушное судно вышло из-под контроля и спустя 24 минуты после взлета упало в поле в десяти километрах от взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли все находившиеся на борту 25 человек: 22 пассажира и три члена экипажа. Так произошла крупнейшая в истории Финляндии авиакатастрофа.
Расследованием катастрофы занималась специальная комиссия, назначенная Министерством связи. Основной причиной произошедшего они назвали «ошибку в управлении». В отчете говорилось, что «Экипаж находился в плохом физическом и психологическом состоянии из-за бессонной ночи и распития спиртных напитков вопреки предписаниям».
В том же 1961 году комиссия рекомендовала усилить контроль, чтобы переутомление, болезнь или опьянение сотрудников в дальнейшем не ставили бы под угрозу безопасность авиаперелетов. Среди рекомендаций можно встретить и другие правила, впоследствии ставшие обыденными: о предполетной проверке воздушного судна и о необходимости записи переговоров диспетчера с экипажем.
Алкогольная проблема
15 августа 2018 года сотрудники авиакомпании Finnair сообщили о том, что капитан рейса, направлявшегося в Рим, находился в состоянии алкогольного опьянения, и попросили полицейский патруль проверить его состояние. В итоге прибор показал наличие в крови алкоголя в полтора промилле.
Руководитель Центра расследования катастроф Вели-Пекка Нурми решил не требовать от Finnair разъяснений по этому факту и не расследовать случившееся. Однако, если бы самолет находился в движении, ситуация была бы совершенно иной.
Нурми недоволен заявлением авиакомпании о том, что система предупреждения пьянства сработала и что это был единичный случай. По его мнению, ментальность, склонная к «обелению репутации», является опасной.
"Человек должен быть в крайне плохом состоянии, чтобы произошло то, что произошло. Система выявления проблем на ранней стадии либо полностью отсутствовала, либо подвела, если сотрудник довел себя до такого состояния. Не бывает так, что на прошлой неделе все было отлично, а сегодня происходит такое. Наверняка были признаки, на которые надо было реагировать задолго до этого рейса, но система почему-то не сработала", – говорит Нурми.
По словам пресс-секретаря Finnair Пяйвют Таллквист, каждый сотрудник компании должен понимать, что даже о самых мелких подозрениях в нарушении правил необходимо сообщать. Она утверждает, что авиакомпания активно призывает работников обращаться за помощью с любой проблемой, а произошедшее непременно будут обсуждать в коллективе.
Агентство транспортной безопасности Trafi запросила у Finnair объяснение по поводу произошедшего. Руководитель отдела авиации Пекка Хентту, сам в прошлом пилот авиакомпании, говорит, что механизмы предупреждения подобных случаев в Finnair работают, однако на ошибках стоит учиться. Вскоре появятся дополнительные меры борьбы со злоупотреблением алкгололем в авиации.
Согласно общеевропейскому законодательству, экипаж будут чаще проверять с 2020 года. Контроль самолета и экипажа, в том числе на психотропные вещества, может быть проведен даже после приземления.