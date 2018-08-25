Крупнейшая в истории Финляндии авиакатастрофа произошла из-за ночной попойки экипажа

2 января 1961 года в 20.45 самолет DC-3 авиакомпании Aero O/Y, впоследствии переименованной в Finnair, приземлился на аэродроме Круунункюля, расположенном между городами Коккола и Пиетарсаари на западном побережье Финляндии. Капитан и штурман отправились в отель, где около десяти вечера начали приятное времяпрепровождение, которому сопутствовало большое количество спиртного. К ним присоединился еще местный сотрудник авиакомпании, пишет Yle.

В полночь все трое отправились домой к этому служащему, где и продолжили свои возлияния по крайней мере до двух часов утра. Как записано в материалах следствия, за тот вечер они успели выпить 16 бутылок пива, 7 коктейлей с джином и 900 граммов коньяка. Утром сотрудник авиакомпании отправился в офис, а капитан со штурманом остались спать у него дома, хотя должны были выехать на автобусе в аэропорт. Не дождавшись экипажа, этот сотрудник послал за ними такси, которое по дороге также подобрало бортпроводницу, забравшую вещи мужчин из отеля.

Все четверо прибыли в аэропорт всего за пять минут до того времени, когда рейс должен был отправиться по расписанию. Самолет в Вааса вылетел в 7.16 с опозданием в шестнадцать минут.

В середине прошлого века пилоты были знакомы с национальными и международными авиационными правилами относительно спиртных напитков. Финские летчики даже подписывали договор, в котором значилось следующее: «употребление алкоголесодержащей продукции запрещается во время службы и за 12 часов до начала полета; вместе с приемом пищи, включающем горячее, можно выпить треть литра пива или два децилитра некрепленого вина, но не во время полета».

Грубое нарушение этих правил не помешало утреннему рейсу вылететь в город Вааса.

Время в пути должно было составить всего 30 минут. Погода была крайне неблагоприятная из-за низкой облачности. На подлете к аэропорту Вааса самолет резко повернул налево, заходя на глиссаду, но во время маневра скорость снизилась слишком сильно. Воздушное судно вышло из-под контроля и спустя 24 минуты после взлета упало в поле в десяти километрах от взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли все находившиеся на борту 25 человек: 22 пассажира и три члена экипажа. Так произошла крупнейшая в истории Финляндии авиакатастрофа.

Расследованием катастрофы занималась специальная комиссия, назначенная Министерством связи. Основной причиной произошедшего они назвали «ошибку в управлении». В отчете говорилось, что «Экипаж находился в плохом физическом и психологическом состоянии из-за бессонной ночи и распития спиртных напитков вопреки предписаниям».

В том же 1961 году комиссия рекомендовала усилить контроль, чтобы переутомление, болезнь или опьянение сотрудников в дальнейшем не ставили бы под угрозу безопасность авиаперелетов. Среди рекомендаций можно встретить и другие правила, впоследствии ставшие обыденными: о предполетной проверке воздушного судна и о необходимости записи переговоров диспетчера с экипажем.

Алкогольная проблема