Материалы судебного дела: мужчина превратил жизнь своей жены в ад

На этой недели в силу вступило решение Пярнуского уездного суда, согласно которому более трех лет в тюрьме проведет мужчина, который в течение полугода постоянно избивал свою жену. В том числе он бил ее тяпкой, кидал в нее столом и угрожал убить. Но причиной длительного тюремного заключения стало не насилие, а уже имеющееся условное наказание, передает Pärnu Postimees.
Из решения суда следует, что тридцатилетний Даниэль с конца апреля до начала августа этого года применял физическое насилие к своей спутнице жизни.
Прокуратура обвиняла его в неоднократном ненадлежащем физическом обращении в отношении близкого человека и в причинении вреда здоровью. Также его обвиняли в угрозах убийства, исполнения которых было основание бояться.
В дошедших до суда семи эпизодах описаны нанесенные кулаками, локтями и ногами побои в область живота и головы пострадавшей. Один раз обвиняемый решил вырвать волосы у жертвы.
В нескольких эпизодах в ход шли и различные предметы. Например, один раз Даниэль во время семейной ссоры запустил в жену столом. В другом раз он избил жену кулаками, а после напал на нее с тяпкой.
Из-за телесных побоев здоровью жертвы был нанесен ущерб, поскольку почти в результате каждого конфликта у нее возникали гематомы.
В один из последних случаев обвиняемый уже не ограничился побоями. Пьяный Даниэль схватил со стола нож и, размахивая перед женой, сказал: «Я тебя убью, мне уже все равно!»
Поскольку у жертвы были веские основания полагать, что обвиняемый воплотит в жизнь свои угрозы, прокуратура обвинила Даниэля в угрозах убийства.
Ранее уже наказываемый в уголовном порядке Даниэль в рамках договорного производства был приговорен за избиения и угрозы убийства к шести месяцам заключения.
Но поскольку в прошлом году он был приговорен к условному сроку, Даниэль проведет за решеткой три года и шесть месяцев. Также он должен будет выплатить штраф и оплатить услуги правовой помощи в размере 465 евро.