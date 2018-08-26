Материалы судебного дела: мужчина превратил жизнь своей жены в ад

Из решения суда следует, что тридцатилетний Даниэль с конца апреля до начала августа этого года применял физическое насилие к своей спутнице жизни.

Прокуратура обвиняла его в неоднократном ненадлежащем физическом обращении в отношении близкого человека и в причинении вреда здоровью. Также его обвиняли в угрозах убийства, исполнения которых было основание бояться.

В дошедших до суда семи эпизодах описаны нанесенные кулаками, локтями и ногами побои в область живота и головы пострадавшей. Один раз обвиняемый решил вырвать волосы у жертвы.

В нескольких эпизодах в ход шли и различные предметы. Например, один раз Даниэль во время семейной ссоры запустил в жену столом. В другом раз он избил жену кулаками, а после напал на нее с тяпкой.

Из-за телесных побоев здоровью жертвы был нанесен ущерб, поскольку почти в результате каждого конфликта у нее возникали гематомы.

В один из последних случаев обвиняемый уже не ограничился побоями. Пьяный Даниэль схватил со стола нож и, размахивая перед женой, сказал: «Я тебя убью, мне уже все равно!»

Поскольку у жертвы были веские основания полагать, что обвиняемый воплотит в жизнь свои угрозы, прокуратура обвинила Даниэля в угрозах убийства.

Ранее уже наказываемый в уголовном порядке Даниэль в рамках договорного производства был приговорен за избиения и угрозы убийства к шести месяцам заключения.