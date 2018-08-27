Маленькую школу закроют из-за нехватки электричества

Классное помещение пустует в школе до сих пор, пишет Андрес Тохвер в Harju Elu. В классе всего три стола, пять стульев, доска, глобус и свечки. По направлению к доске установлен диапроектор, рядом со стеной стоит предназначенный для зимних холодов обогреватель.

Все указывает на то, что никто из пяти учеников не начнет учебу в предстоящем году в школьном здании Вяйке-Пакри.

«Я проводила переговоры с директором школы Палдиски Хельве Мандзоло, искала учителей. Через Skype мы пытались провести совместные с Палдиской школой уроки», - вспоминает мама одного из учеников школы Вяйке-Пакри Катрина Алликмаа.

Учительница Свеа Илиссон использовала микрофон в Палдиской школе, когда проводила уроки для первого класса. В школу Вяйке-Пакри транслировали ее уроки через диапроектор.

Мама другого ученика школы Вяйке-Пакри, Керстин Аллвеэ, настроена очень скептически по отношению к качеству звука диапроектора. «Речь учителя слышно очень плохо, потому что весь шум в классе, разговоры учеников тоже транслируются».

«На острове Пакри отсутствует постоянный ток. Используются различные альтернативные способы, начиная от солнечных панелей и заканчивая дизельными и ветрогенераторами», - сетует Катрина Алликмаа.

С использованием альтернативной энергии появляются сбои в электричестве, что и стало для школы решающим фактором. «У нас были постоянные проблемы и мы не могли быть на связи со школой Палдиски», - рассказывает Катрина.