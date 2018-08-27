Пн, 27.08.2018
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Назван самый продаваемый продукт Apple. И это не смартфон

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Apple'i logo.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Самым продаваемым продуктом Apple оказался вовсе не iPhone. Об этом говорит исследование, проведенное компанией Ceros с охватом в несколько последних лет.

В 2016 году самым востребованным продуктом Apple оказался кабель Lightning-USB, поскольку кабели у Apple давно стали больным местом и часто перетираются, пишет ferra.ru. В 2017 году лидером стал переходник с Lightning на 3,5-мм разъем для наушников, когда такой разъем пропал в iPhone 7 и 7 Plus. А на настоящий момент лучше всего продаются беспроводные наушники AirPods от Apple.

В своем исследовании Ceros учитывала данные Best Buy, крупнейшего ритейлера электроники и бытовой техники в США и Канады.

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