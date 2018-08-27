Назван самый продаваемый продукт Apple. И это не смартфон

В 2016 году самым востребованным продуктом Apple оказался кабель Lightning-USB, поскольку кабели у Apple давно стали больным местом и часто перетираются, пишет ferra.ru. В 2017 году лидером стал переходник с Lightning на 3,5-мм разъем для наушников, когда такой разъем пропал в iPhone 7 и 7 Plus. А на настоящий момент лучше всего продаются беспроводные наушники AirPods от Apple.