Учеников начальных классов предлагают занять в школах до самого вечера

В столичном проекте школы полного дня принимали участие Сюдалиннаская школа, Рахумяэская и Тондиская основные школы, Пяэскюлаская и Пелгулиннаская гимназии, а также Гимназия Густава Адольфа и Кадриоруская немецкая гимназия. Ученикам этих учебных заведений понравилось учиться до самого вечера и потому они намерены продолжить в том же духе и в предстоящем учебном году.

В Кадриоруской немецкой гимназии состоялось обсуждение итогов первого учебного года в школах полного дня. Во-первых, все принявшие участие в проекте школьники смогли много подвигаться, причём как в стенах учебных заведений, так и на улице. Во-вторых, они стали чаще участвовать в работе кружков. В-третьих, проект стал существенным шагом вперёд на пути к изменившемуся пониманию обучения.

Больше двигательной активности!

В ходе исследования школ полного дня в США и Финляндии выяснилось, что в подобных правильно организованных учебных учреждениях самочувствие школьников лучше, их интерес к учёбе выше, а оценки выше, чем у их сверстников из обычных школ. «Правильная организация» означает, что долгий школьный день ребёнка – это не бесконечное сидение за партой и изучение чего-либо. Дети должны двигаться. Согласно исследованиям посильная физическая активность по утрам, а также в обеденное и послеобеденное время существенно улучшает настроение, увеличивает мотивацию к учёбе и повышает успеваемость. Сканирования коры головного мозга, проведённые в Стэнфордском университете профессором психологии Кэрол Дуэк, выявили существенную активацию мозга человека даже после непродолжительных прогулок в парке.

В Финляндии учебный день в школах полного дня обычно с урока физкультуры и начинается. Ближе к обеду дети играют в подвижные игры и занимаются спортом. В конце учебного дня перед уходом домой они делают физические упражнения в третий раз. В результате повышается успеваемость учеников.

Для финнов двигательная активность детей и молодёжи вопрос настолько важный, что в 2009 году были основаны WAU-клубы (WAU!-kerhot), девиз которых – «Разовьём в детях силу духа!». Патроном движения WAU является президент государства Саули Нийнистё, одним из инициаторов же – специалист Министерства образования Финляндии Рийтта Раяла. Проект, стартовавший в 2013 году, спустя четыре года охватил уже 93% всех начальных школ в стране. В Эстонии аналогом этого движения является программа „Liikuma kutsuv kool“ («Школа, популяризирующая физическую активность»).

Длинная перемена на свежем воздухе