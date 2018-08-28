Учеников начальных классов предлагают занять в школах до самого вечера

В минувшем учебном году сразу в нескольких столичных школах младшеклассники учились по восемь часов в день. Райво Юурак пишет в «Учительской газете», что в Эстонии на смену привычному школьному дню приходит «школа полного дня», т.е. учёба до пяти-шести вечера по аналогии с полноценным рабочим днём взрослых людей.
В столичном проекте школы полного дня принимали участие Сюдалиннаская школа, Рахумяэская и Тондиская основные школы, Пяэскюлаская и Пелгулиннаская гимназии, а также Гимназия Густава Адольфа и Кадриоруская немецкая гимназия. Ученикам этих учебных заведений понравилось учиться до самого вечера и потому они намерены продолжить в том же духе и в предстоящем учебном году.
В Кадриоруской немецкой гимназии состоялось обсуждение итогов первого учебного года в школах полного дня. Во-первых, все принявшие участие в проекте школьники смогли много подвигаться, причём как в стенах учебных заведений, так и на улице. Во-вторых, они стали чаще участвовать в работе кружков. В-третьих, проект стал существенным шагом вперёд на пути к изменившемуся пониманию обучения.
Больше двигательной активности!
В ходе исследования школ полного дня в США и Финляндии выяснилось, что в подобных правильно организованных учебных учреждениях самочувствие школьников лучше, их интерес к учёбе выше, а оценки выше, чем у их сверстников из обычных школ. «Правильная организация» означает, что долгий школьный день ребёнка – это не бесконечное сидение за партой и изучение чего-либо. Дети должны двигаться. Согласно исследованиям посильная физическая активность по утрам, а также в обеденное и послеобеденное время существенно улучшает настроение, увеличивает мотивацию к учёбе и повышает успеваемость. Сканирования коры головного мозга, проведённые в Стэнфордском университете профессором психологии Кэрол Дуэк, выявили существенную активацию мозга человека даже после непродолжительных прогулок в парке.
В Финляндии учебный день в школах полного дня обычно с урока физкультуры и начинается. Ближе к обеду дети играют в подвижные игры и занимаются спортом. В конце учебного дня перед уходом домой они делают физические упражнения в третий раз. В результате повышается успеваемость учеников.
Для финнов двигательная активность детей и молодёжи вопрос настолько важный, что в 2009 году были основаны WAU-клубы (WAU!-kerhot), девиз которых – «Разовьём в детях силу духа!». Патроном движения WAU является президент государства Саули Нийнистё, одним из инициаторов же – специалист Министерства образования Финляндии Рийтта Раяла. Проект, стартовавший в 2013 году, спустя четыре года охватил уже 93% всех начальных школ в стране. В Эстонии аналогом этого движения является программа „Liikuma kutsuv kool“ («Школа, популяризирующая физическую активность»).
Длинная перемена на свежем воздухе
В Кадриоруской немецкой гимназии дети играют по утрам перед уроками в настольный теннис. Младшеклассникам это нравится, поскольку на всех остальных переменах старшеклассники оттесняют их от теннисных столов. В начинающемся учебном году гимназия планирует проводить во время первого урока занятия спортом, чтобы дети смогли «раскачаться» уже с утра. Ученики 1-3-х классов Гимназии Густава Адольфа до сих пор приходили в школу ко второму уроку, с 1-го же сентября им хотят предложить позаниматься спортом или в кружках по интересам. Теннисные столы для них уже куплены.
Во всех учебных заведениях, участвующих в проекте школы долгого дня, была введена длинная обеденная перемена. В Кадриоруской немецкой гимназии таковых даже две, обе по 35 минут. Половина ребят во время перемены играют на улице, в то время как другая половина кушает в столовой.
В Сюдалиннаской школе наибольшей популярностью пользовались танцевальные перемены, во время которых ученики с первого по девятый классы плясали вместе. На проектные деньги школа приобрела также самокаты, чтобы школьники двигались ещё оживлённее. При хорошей погоде ученики Сюдалиннаской гимназии находятся на улице более двух часов в день, причём разом на свежем воздухе пребывают более ста школьников. Длинную перемену в Сюдалиннаской школе называют качественным времяпрепровождением, в Финляндии же сиестой.
Кружки по интересам в неограниченном объёме
Исследования, проведённые в Финляндии и США, свидетельствуют о том, что т.н. дополнительное обучение в школах полного дня должно исходить только из интересов детей – лишь при таком подходе оно способно повысить их успеваемость. Обратным примером служит Германия. В тамошних школах полного дня интересы детей учитывались недостаточно. Ученики, скорее, находились под присмотром педагогов, и потому их успеваемость не улучшилась. Важнее же всего увлечь учёбой именно в начальных классах, чтобы заложить твёрдый фундамент для последующей учёбы в классах постарше.
Кто должен вести кружок по интересам?
В Рахумяэской основной школе ведение кружков доверено профессионалам, а не своим же учителям. Тондиская основная школа очень довольна тем, что ведущим кружка по игре на скрипке был бывший скрипач Эстонского национального симфонического оркестра, а драмкружок вёл профессиональный актёр. Большинство школ отметило, что детям интереснее, когда кружки ведут не их учителя.
Ведущий специалист столичного Департамента образования Вийви Локк отметила, что в Эстонии можно было бы апробировать финскую модель школы-лагеря, которая по сути то же самое, что и занятия по интересам. В школе-лагере обучают, прежде всего, социальным и необходимым в жизни навыкам. Кроме того, в ней происходит и традиционная учебная деятельность. Союз защиты детей предложил проводить круглогодичные занятия в школах-лагерях по всей Эстонии, однако очевидно, что идея нуждается в дополнительной раскрутке, а людям требуется время для того, чтобы к ней привыкнуть. В нашей стране пока что ни одна школа не осмелилась апробировать эту модель.