Везде хорошо, но в Силламяэ лучше

«Сын пошел в школу с интересом, а уже на второй неделе рассказал, что его обзывают и разговаривают все грубо. Наверное, если жить здесь постоянно, это не так бросается в глаза, но ведь все познается в сравнении. И мы эту разницу хорошо почувствовали. Через месяц учебы в норвежской школе сын знал об увлечениях каждого одноклассника, завел новых друзей. Проучившись год в Эстонии, он так и не рассказал никому о своих интересах, говорил, что стесняется».

«Здесь не хватает, прежде всего, уважительного отношения друг к другу и окружающему миру. Но это характерно не только для Северо-Востока, - считает Елена. - Второе: мало инициативных людей. Сейчас их стало больше, но все еще недостаточно. В-третьих, не хватает носителей эстонского языка. Туристы обычно в восторге от нашего города, но они приезжают и уезжают, а изучающие язык местные продолжают посещать курсы, сдавать экзамены и благополучно всё забывать, поскольку совсем нет языковой среды. А изолированность общества сохраняется, как сохраняется скорее психологический, чем языковой барьер».

Впрочем, вопросом, зачем было возвращаться в Ида-Вирумаа, Елена не слишком задается. «Идеальных мест нет, да и многому, что не устраивает нас дома, способствуем мы сами – своим отношением, действиями либо бездействием, - рассуждает она. - В Силламяэ я работаю в музее, преподаю эстонский язык. Так как работа в музее связана с туризмом, могу сказать, что это еще одна причина жить на Северо-Востоке: у нас столько всего интересного и для детей, и для взрослых, и я рада, что сейчас эта сфера развивается. Например, регулярно проходят джазовые фестивали, приезжают музыканты и артисты, „Золотая маска“ привозит спектакли. Есть языковое кафе, которое проводится в очень интересном формате. В общем, жизнь кипит».

Предприимчивость в маленьком городе

В Силламяэ не только возвращаются те, кто там родился, туда переезжают, например, и россияне. И дело даже не в родственных связях. Вера Хаманова (36) родилась в Санкт-Петербурге, окончила там школу и университет. Она всегда любила путешествовать: «Например, мы с мужем трижды зимовали в Таиланде – наша удаленная работа это позволяла».

Вера Хаманова ФОТО: личный архив