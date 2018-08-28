Место встречи изменить нужно, или Обыкновенный террор в центре Таллинна

Вот уже месяц, если не больше, СМИ Эстонии наперебой расссказывают истории про насилие со стороны молодежных банд. Порталы публикуют видео издевательств и муки жертв. Результатов никаких.

Уважаемые полицейские! Мне все равно, сколько зачинщиков вы поймали. Но мне не все равно, сколько из них вы отпустили. Мне все равно, являются ли лидеры молодежных банд вам давно знакомыми. Но мне не все равно, что вы с ними по-прежнему знакомы. Мне все равно, беседуете ли вы с ними в парке Канути или где-нибудь еще. Но мне не все равно, что в ходе этих бесед молодняк продолжает курить, пить, матюгаться и показывать средний палец.

Понимаете, нет страха перед вами. Хоть в ваших словах про внутреннее наказание есть признак гуманности. Зато у меня есть страх за своего сына, который может оказаться жертвой не только жестокого избиения, но и неадекватных действий со стороны полиции. Жаль, что не только полиция сторонится проявления категоричного «нет» детской агрессии.

Я с удивлением обнаружил для себя молодежного работника Александра Арабкина, который прокомментировал проблему молодежных банд со своей стороны. Оказывается, СМИ наклеивают много ярлыков на детей и молодежь. Работник открыл Америку, заявив, что проблемы возникают, если пить алкоголь и употреблять наркотики. Гениально, работник! Где же ваша профилактическая работа, чтобы проблем не возникало?

На жестокость нужно отвечать жестокостью. В непротивлении злу насильем есть своя прелесть, но оно на руку подлецам. Андре Моруа

Интересно, какой ярлык вы навесили бы этому пацану, прыгнувшему на ребра мальчугану. «Обычно он не опасен?» Видео это, к сожалению, существует и оно крутится по всем каналам. Кстати, это тоже проблема – ведь детей без разрешения родителей показывать проблематично. Но, наверное, чтобы дошло до всех, необходимо.

Арабкин сказал, что подростковые компании обычно не опасны. Вы слепы, что ли? Или вы не понимаете, что на улицах Таллинна (и не только) происходит не обычное? Или вы не знаете, как действовать в необычной ситуации, помимо говорильни про семейные причины? Мне кажется, что проблема именно в этом и состоит, что ни правоохранительные органы, ни социальные службы не знают, как поступать в «необычной» ситуации.

Все говорят о душевном состоянии нападавших. Мол, с ними надо заниматься, помогать и т.д. и т.п. А что делать с потерпевшими? Все же у меня по-прежнему перед глазами стоят эти жуткие кадры бедного мальчишки, которого ногами избивает другой и прыгает на ребра...

Предвижу желание популистов поймать меня на том же популизме и задать мне вопрос: «А что если вдруг ваш ребенок будет задержан за подобное? Вы будете «за» шоковое заключение?» Не буду лукавить, буду «за». Гуманизмом потом займемся.