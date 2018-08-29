Во втором квартале эстонские предприятия недосчитались прибыли

По сравнению со вторым кварталом 2017 года общая прибыль сократилась в большинстве секторов деятельности, сообщил в среду, 29 августа, Департамент статистики.

Наибольший вклад в общую прибыль внесли фирмы из сфер торговли, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также информации и связи, сообщает rus.err.ee.

Во втором квартале предприятия продали товаров и услуг на 15,3 млрд евро, что на 10% больше, чем за тот же период 2017 года, а наибольший рост выручки отмечен среди компаний в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.