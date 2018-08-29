Во втором квартале эстонские предприятия недосчитались прибыли

Во втором квартале текущего года совокупная прибыль предпринимательского сектора Эстонии снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 584 млн евро.
По сравнению со вторым кварталом 2017 года общая прибыль сократилась в большинстве секторов деятельности, сообщил в среду, 29 августа, Департамент статистики.
Наибольший вклад в общую прибыль внесли фирмы из сфер торговли, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также информации и связи, сообщает rus.err.ee.
Во втором квартале предприятия продали товаров и услуг на 15,3 млрд евро, что на 10% больше, чем за тот же период 2017 года, а наибольший рост выручки отмечен среди компаний в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.
Расходы предприятий выросли на 11%, в том числе затраты на рабочую силу увеличились на 7%, а число занятых лиц и отработанных часов по сравнению со вторым кварталом 2017 года не изменилась.