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Во втором квартале эстонские предприятия недосчитались прибыли

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Во втором квартале текущего года совокупная прибыль предпринимательского сектора Эстонии снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 584 млн евро.

По сравнению со вторым кварталом 2017 года общая прибыль сократилась в большинстве секторов деятельности, сообщил в среду, 29 августа, Департамент статистики.

Наибольший вклад в общую прибыль внесли фирмы из сфер торговли, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также информации и связи, сообщает rus.err.ee.

Во втором квартале предприятия продали товаров и услуг на 15,3 млрд евро, что на 10% больше, чем за тот же период 2017 года, а наибольший рост выручки отмечен среди компаний в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.

Расходы предприятий выросли на 11%, в том числе затраты на рабочую силу увеличились на 7%, а число занятых лиц и отработанных часов по сравнению со вторым кварталом 2017 года не изменилась.

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