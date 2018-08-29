Один из богатейших людей Эстонии: государство не слушает предпринимателей и не доверяет им

По словам крупного бизнесмена, предпринимательские организации хорошо знают, как следовало бы организовать экономическую политику в государстве. «Но решения всегда принимаются так, как они сами хотят. Если бы нас больше слушали, удалось бы избежать очень многих глупостей», - говорит он, добавляя, что, несмотря на частые встречи и всевозможные круглые столы министров с предпринимателями, толку от этого мало, потому что за обсуждениями не следует действий, а если и следуют, то эти действия противоположны тому, что было обещано.

На комментарий журналиста о том, что у предпринимателей могут быть свои узкие интересы, которые могут и не совпадать с интересами общества в целом, Кирьянен ответил: «Конечно, это так! Интересы предпринимательских организаций нацелены на личную выгоду. Однако общая сумма таких интересов - это и есть экономика Эстонии, которая делает жизнь лучше для всех нас». По словам Кирьянена, было бы очень неверно полагать, что центральный союз работодателей сделал бы предложение сильно поднять налоги на рабочую силу, чтобы дать пенсионерам более высокую пенсию. «Для этого есть другие организации», - заметил он.

Мало инвестиций

Кирьянена беспокоит, например, то, что предпринимателям не хватает рабочих рук. Это сдерживает и инвестиции. Если он посмотрит вокруг, признается Кирьянен, то за последнее время очень мало делалось инвестиций, которые бы превышали 10 миллионов евро. «Если у тебя нет людей, кто бы работал на новом заводе за новыми машинами, то просто нет смысла строить завод», - считает он.

В условиях нехватки рабочей силы можно было бы задуматься о роботизации производства, но не все так просто.

«В основе эстонского предпринимательства - малые и средние предприятия. Им очень сложно механизировать свое производство, - говорит Кирьянен. - Роботизация производства - крайне сложный процесс. Это не так, что я пойду в магазин и куплю технологию, которая заменит людей. Это очень долгая работа, требующая больших преобразований. Ждать этого от маленьких предприятий, на мой взгляд, - все равно что витать в облаках».

Рост зарплат достиг потолка

Сегодня Департамент статистики сообщил, что, помимо того, что инвестиции сократились на 20%, прибыль предприятий во втором квартале также снизилась. Одна из причин, по оценке Кирьянена, - безумная гонка зарплат. «Скоро рост достигнет потолка, - уверен он. - Но это означает закрытие заводов, производства и магазинов, особенно в сельских регионах. Молодые уезжают в города учиться, обратно возвращаются очень немногие».

Прибыли сдерживает не только рост зарплат, но и изменчивая налоговая среда, добавляет Кирьянен. Он говорит, что, если, например, топливный акциз поднимется на 10 процентов, на эти 10 процентов уменьшится и прибыль предприятий. «Мы не можем выходить к клиентам на зарубежные рынки и говорить, что в Эстонии поднялись акцизы, и теперь мы повышаем для вас цены», - замечает он.