Количество перебежчиков с Android на iOS продолжает расти

Грядущее обновление линейки iPhone обещает стать одним из крупнейших за последние несколько лет. Слухи о выходе сразу трех моделей вызвали ажиотаж не только среди фанатов «яблока».
По данным опроса, проведенного аналитическим агентством Loup Ventures, о своем намерении перейти на iOS в этом году заявило и значительное число владельцев Android-устройств, пишет 4pda.ru.
Согласно данным исследования, о желании сменить свой Android-смартфон на новый iOS-аппарат в этом году заявили 19 процентов опрошенных. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла всего 12 процентов.
Ранее изданием PC Mag были опубликованы результаты опроса, в котором почти половина «перебежчиков» на iOS назвали в качестве причины перехода «лучший пользовательский опыт».
Обновить имеющийся iPhone на современную модель 2018 года планируют и 48 процентов обладателей «яблочных» устройств. По сравнению с прошлым годом, число людей, планирующих купить новый iPhone, выросло почти вдвое — в 2017-м на обновление своего iPhone решились лишь 25 процентов респондентов.