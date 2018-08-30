Количество перебежчиков с Android на iOS продолжает расти

По данным опроса, проведенного аналитическим агентством Loup Ventures, о своем намерении перейти на iOS в этом году заявило и значительное число владельцев Android-устройств, пишет 4pda.ru.

Согласно данным исследования, о желании сменить свой Android-смартфон на новый iOS-аппарат в этом году заявили 19 процентов опрошенных. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла всего 12 процентов.

Ранее изданием PC Mag были опубликованы результаты опроса, в котором почти половина «перебежчиков» на iOS назвали в качестве причины перехода «лучший пользовательский опыт».