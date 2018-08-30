Чт, 30.08.2018
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  • Галерея: немецкие пилоты приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран

Галерея: немецкие пилоты приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран

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На прошедшей в четверг на авиабазе Эмари церемонии военнослужащие ВВС Франции передали охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы военнослужащим ВВС Германии.

Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель вручил французским пилотам медали за участие в миссии ПВО Балтии и поблагодарил их за охрану воздушного пространства Эстонии и других Балтийских стран, сообщил главный штаб Сил обороны.

Постоянная база германского подразделения расположена в Нейбурге, в Баварии. В Эстонии дислоцировано около 160 военнослужащих подразделения. Они будут использовать пять боевых самолетов Eurofighter.

Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк сказал на церемонии, что сотрудничество с Францией было отличным и что оно укрепило стратегические связи между двумя странами. «Я отдельно хочу поблагодарить французский контингент за готовность к сотрудничеству и во время наших стратегических учений Siil и совершить вклад в тренировки в виде дополнительных самолетов», - сказал Прикк.

Канцлер также поприветствовал германский контингент. «Германия — одна из стран, на наиболее постоянной основе участвующих в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. То, что германские военнослужащие прибыли в Эмари уже в пятый раз, говорит об исключительно успешном военном сотрудничестве между Эстонией и Германией», - сказал Прикк.

Второе подразделение, участвующее в миссии, дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве, где португальское подразделение сменило бельгийское, использующее четыре истребителя F-16.

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