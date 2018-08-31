Возившие мебель из IKEA посредники о будущем своего бизнеса: «Встанем в очередь за пособием»

Сегодня такой необходимости больше нет - латвийская IKEA открыла свои двери для покупателей.

Что это значит для многочисленных предпринимателей и компаний, ранее торговавших товарами сине-желтого шведского гиганта?

Благодаря открытию IKEA в Риге в латвийской столице появилось более 200 новых рабочих мест. Руководитель магазина Инга Филипова сообщила, что заявок на предложенные вакансии было больше, чем предложенных мест. Несмотря на это, в настоящее время на предприятии есть еще несколько открытых вакансий.

В то время как новоиспеченные сотрудники всемирно известной торговой сети приступили к своим обязанностям, для десятка местных предпринимателей открытие IKEA означает крах бизнеса - на протяжении последних лет компании, занимающиеся доставкой мебели из литовской и польской IKEA, росли как грибы.

Жители Латвии охотно пользовались их услугами. Часть компаний предлагала лишь доставку товаров, которые латыши могли выбрать на сайте IKEA, вооружившись онлайн-переводчиком, другие предприниматели открывали небольшие магазинчики, где каждый желающий мог увидеть, потрогать, измерить, и только после этого приобрести желаемый диван, шкаф или торшер, который освещает тысячи квартир по всему миру.

В публичном пространстве уже прозвучало мнение, что количество людей, которые занимались обслуживанием заказов, а значит - потеряли работу из-за открытия IKEA, гораздо больше чем тех, кто из-за прихода шведского гиганта трудоустроился.

Впрочем, точные цифры назвать невозможно. Понятно, что предпринимателям, долгие годы являвшимся посредниками между IKEA и латвийскими потребителями, придется нелегко. Русский TVNET связался с представителями некоторых компаний.

Так, например, представители организации "Brauksim?", которая предоставляла доставку из литовской и польской IKEA, в том числе для магазинов, торгующих шведской мебелью в Латвии, прокомментировали, что прекращать коммерческую деятельность не собираются, т.к. на протяжении всего своего существования делали ставку именно на предоставление транспортных услуг.

"В январе этого года мы стали заниматься грузовыми перевозками на территории стран Балтии, и сейчас это основная сфера нашей деятельности", - сообщил представитель "Brauksim?".

В компании Mebstore.lv в свою очередь Русскому TVNET рассказали, что продолжат торговлю мебелью из IKEA даже после открытия магазина в Латвии. "Время покажет, как пойдут дела. Одна IKEA не сможет обеспечить необходимым всех жителей Латвии", - поделись торговцы.

Владельцы магазинов, совмещавших торговлю мебелью желто-синего бренда и предметами быта и интерьера других производителей, надеются, что приход в Латвию шведского гиганта на их работу не повлияет. "Торговля мебелью из из IKEA никогда не была нашей основной деятельностью, поэтому открытие магазина нас не коснется", - ответили представители интернет-магазина Mebelesir.lv.