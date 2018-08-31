Фото: в центре Таллинна продается уникальная квартира

Потолок прихожей украшает витраж художника Андрея Лобанова. ФОТО: KV.EE

Квартира находится на третьем этаже шестиэтажного каменного дома, построенного в 1923 году и являющегося памятником архитектуры. В доме имеется лифт, фасад и подъезды отремонтированы.

Интерьеры квартиры выдержаны в классическом стиле с использованием богатого декора из дубовых панелей.

Потолок прихожей украшает витраж по эскизу художника Андрея Лобанова. Отделка интерьера и обстановка продуманы до мельчайших деталей. Большие окна дают много света.

Дом построен в 1923 году и является памятником архитектуры. ФОТО: KV.EE