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Фото: в центре Таллинна продается уникальная квартира

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Tallinna kesklinnas müüakse unistuste korterit.

ФОТО: KV.EE

В центре Таллинна, на Нарва-маантеэ, 22 продается роскошная четырехкомнатная квартира со всей мебелью и обстановкой, пишет портал Kodustill. 

Потолок прихожей украшает витраж художника Андрея Лобанова.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на третьем этаже шестиэтажного каменного дома, построенного в 1923 году и являющегося памятником архитектуры. В доме имеется лифт, фасад и подъезды отремонтированы. 

Интерьеры квартиры выдержаны в классическом стиле с использованием богатого декора из дубовых панелей. 

Потолок прихожей украшает витраж по эскизу художника Андрея Лобанова. Отделка интерьера и обстановка продуманы до мельчайших деталей. Большие окна дают много света. 

Дом построен в 1923 году и является памятником архитектуры.  

ФОТО: KV.EE

Подробности и много фотографий находятся ЗДЕСЬ

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