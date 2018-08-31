Фото: в центре Таллинна продается уникальная квартира
31 августа 2018, 16:34
В центре Таллинна, на Нарва-маантеэ, 22 продается роскошная четырехкомнатная квартира со всей мебелью и обстановкой, пишет портал Kodustill.
Квартира находится на третьем этаже шестиэтажного каменного дома, построенного в 1923 году и являющегося памятником архитектуры. В доме имеется лифт, фасад и подъезды отремонтированы.
Интерьеры квартиры выдержаны в классическом стиле с использованием богатого декора из дубовых панелей.
Потолок прихожей украшает витраж по эскизу художника Андрея Лобанова. Отделка интерьера и обстановка продуманы до мельчайших деталей. Большие окна дают много света.
Подробности и много фотографий находятся ЗДЕСЬ.