Столичные школы по интересам повышают плату за занятия

Так, например, в Таллиннской художественной школе с 1 сентября плата составит 40 евро, в прошлом же году месяц обучения обходился родителям в 35 евро.

"За два года мы подняли оплату на 5 евро, получается примерно 2,5 евро в год. Я думаю, что повышать оплату надо, отдавая отчёт, как много город и школа вкладывают в качество обучения и какого результата в итоге школа достигает.", - поясняет директор Таллиннской художественной школы Тоомас-Вахур Лихтмаа.