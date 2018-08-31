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Столичные школы по интересам повышают плату за занятия

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Восемь из девяти столичных муниципальных школ по интересам в новом учебном году повышают плату за занятия. То, насколько вырастет цена, школа определяет сама, принимая во внимания все расходы на обучение, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Так, например, в Таллиннской художественной школе с 1 сентября плата составит 40 евро, в прошлом же году месяц обучения обходился родителям в 35 евро.

"За два года мы подняли оплату на 5 евро, получается примерно 2,5 евро в год. Я думаю, что повышать оплату надо, отдавая отчёт, как много город и школа вкладывают в качество обучения и какого результата в итоге школа достигает.", - поясняет директор Таллиннской художественной школы Тоомас-Вахур Лихтмаа.

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