Столичные школы по интересам повышают плату за занятия
31 августа 2018, 21:30
Восемь из девяти столичных муниципальных школ по интересам в новом учебном году повышают плату за занятия. То, насколько вырастет цена, школа определяет сама, принимая во внимания все расходы на обучение, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Так, например, в Таллиннской художественной школе с 1 сентября плата составит 40 евро, в прошлом же году месяц обучения обходился родителям в 35 евро.
"За два года мы подняли оплату на 5 евро, получается примерно 2,5 евро в год. Я думаю, что повышать оплату надо, отдавая отчёт, как много город и школа вкладывают в качество обучения и какого результата в итоге школа достигает.", - поясняет директор Таллиннской художественной школы Тоомас-Вахур Лихтмаа.