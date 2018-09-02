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Таллинн призывает отказаться от личных автомобилей

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Троллейбус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

в Таллинне стартовал месячник экологичного движения, цель которого - повышение уровня знаний населения в области экологии и движения как источника здоровья и неотъемлемой принадлежности здорового образа жизни.

Кульминация месячника состоится 22 сентября - в День, свободный от автомобиля, когда пройдет ярмарка "Двигаться!"  А всего, как сообщила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, программа месячника насчитывает более 60 мероприятий, пишет Раэпресс.

Мероприятия Дня, свободного от автомобиля, пройдут 22 сентября с 10 до 17 часов в центре города - на площади Вабадузе и бульваре Каарли, по случаю чего  бульвар  от перекрестка с улицами Тоомпеа и Тынисмяги до Пярнуского шоссе будет перекрыт для движения транспорта. Зато можно будет принять участие в пешем походе по историческим местам  и велосипедном походе (по предварительной записи). Дополнительная информация на русском языке на сайте http://www.tallinn.ee/rus/mobilnost .

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