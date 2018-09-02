"Коммерсант" опубликовал секретную директиву ООН по Сирии

Газета "Коммерсант" в воскресенье, 2 сентября, опубликовала на своем сайте секретную директиву ООН о работе в Сирии. Двухстраничный документ, датированный октябрем 2017 года и озаглавленный "Параметры и принципы содействия ООН в Сирии", имеет статус внутреннего документа Секретариата ООН и служит руководством для работы структур и представителей организации.
В директиве, в частности, отмечается важность гуманитарной помощи жителям Сирии, которая должна оказываться с учетом гуманитарных принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости. ООН не будет продвигать идею возвращения в Сирию беженцев и временно перемещенных лиц, но поддержит решившихся на это сирийцев, стараясь обеспечить им безопасную и достойную реинтеграцию, пишет DW.
Восстановление - только после политических перемен
Жирным шрифтом выделен абзац о том, что ООН будет готова содействовать восстановлению Сирии после войны только после того, как произойдут подлинные и всеобъемлющие политические преобразования, согласованные между сторонами.
Указанные параметры и принципы будут развиваться в будущем и потребуют комплексной оценки, которая позволит гарантировать их соблюдение, отмечается в документе. При этом должно сохраняться соответствие принципам Устава ООН и соответствующим резолюциям Совета Безопасности. По данным "Коммерсанта", автором директивы является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост весной 2018 года.
Ранее о директиве сообщил Лавров
20 августа глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Джебраном Бассилем заявил, что политический департамент Секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву. Она запрещает организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики - только гуманитарная помощь, пояснил Лавров.