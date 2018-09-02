"Коммерсант" опубликовал секретную директиву ООН по Сирии

В директиве, в частности, отмечается важность гуманитарной помощи жителям Сирии, которая должна оказываться с учетом гуманитарных принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости. ООН не будет продвигать идею возвращения в Сирию беженцев и временно перемещенных лиц, но поддержит решившихся на это сирийцев, стараясь обеспечить им безопасную и достойную реинтеграцию, пишет DW.

Восстановление - только после политических перемен

Жирным шрифтом выделен абзац о том, что ООН будет готова содействовать восстановлению Сирии после войны только после того, как произойдут подлинные и всеобъемлющие политические преобразования, согласованные между сторонами.

Указанные параметры и принципы будут развиваться в будущем и потребуют комплексной оценки, которая позволит гарантировать их соблюдение, отмечается в документе. При этом должно сохраняться соответствие принципам Устава ООН и соответствующим резолюциям Совета Безопасности. По данным "Коммерсанта", автором директивы является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост весной 2018 года.

Ранее о директиве сообщил Лавров