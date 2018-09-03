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В новом учебном году за парты сядут около 150 000 школьников

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Koolilapsed.

ФОТО: Arne Trautmann/PantherMedia / Arne Trautmann

533 общеобразовательных школы по всей стране с понедельника, 3 сентября, начнут свою работу в штатном режиме. В этом году за школьные парты сядут свыше 150 тысяч учеников, из которых около 15 тысяч - первоклассники.

В связи с началом учебного года столичные дороги могут быть перегружены, не исключены временные пробки, поэтому автолюбителям рекомендуют не терять бдительность за рулем, а в непосредственной близости от школ быть особенно внимательными, пишет rus.err.ee.

В новом учебном году откроют свои двери и три новые государственные гимназии, а в 2023 году их число должно увеличиться с нынешних 15 до 24. 

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