В новом учебном году за парты сядут около 150 000 школьников
3 сентября 2018, 7:36
533 общеобразовательных школы по всей стране с понедельника, 3 сентября, начнут свою работу в штатном режиме. В этом году за школьные парты сядут свыше 150 тысяч учеников, из которых около 15 тысяч - первоклассники.
В связи с началом учебного года столичные дороги могут быть перегружены, не исключены временные пробки, поэтому автолюбителям рекомендуют не терять бдительность за рулем, а в непосредственной близости от школ быть особенно внимательными, пишет rus.err.ee.
В новом учебном году откроют свои двери и три новые государственные гимназии, а в 2023 году их число должно увеличиться с нынешних 15 до 24.