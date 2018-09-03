Перекресток у Ипподрома отобрал у круга Хааберсти титул магнита пробок

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф (Центристская партия) признал, что об этой дороге не забыли, но из-за противостояния местных жителей слишком активно этот вопрос сейчас не рассматривается. Но будущее обязательно потребует какого-то решения.

KКалле Кландорф ФОТО: Joakim Klementi

«Конечно, бутылочным горлышком может стать полуостров Копли. Когда коплиские линии и другие микрорайоны будут полностью построены, население там увеличится на 10-15 тысяч человек. Но сейчас туда ведут 1+1 дороги вместе с трамвайной линией, - сказал он. – Улица Мериметса могла бы стать дорогой, по которой можно было бы попадать в Копли и оттуда в город, поскольку имеющиеся улицы в будущем просто не выдержат такой нагрузки».

По словам Кландорфа, было учтено, что после развязки Хааберсти перекресток у ипподрома станет следующим проблемным местом: «Первым делом мы должны подумать об этом и понять, что сразу за ним идет перекресток Кристийне. Постепенно сделаем и их».

Таммсааре-теэ

И хотя результаты исследования не показывают значительного увеличения нагрузки на Таммсааре-теэ, время ожидания там понемногу растет. Однако все, кто ездил и Таммсааре-теэ на машине, знают, что сейчас там огромные пробки не только в часы пик.

«В Кесклинне нужно серьезно подумать, что делать с Таммсааре-теэ, - признал Кландорф. – Мы уже начали говорить о том, не стоит ли там построить виадук. Есть разные идеи, но пока что - именно на уровне идей».

Улица Тулика

После перекрестка у ипподрома находится перекресток Палдиского шоссе-Сыле-Тулика, где после открытия развязки Хааберсти в целом нагрузка снижается, но время ожидания увеличивается. Так называемым тормозом на этом перекрестке является улица Тулика, для проезда по которой в часы пик требуется довольно много времени.

«Жители этого района хотят, чтобы движение машин там сократилось, в то же время улица является связующим звеном двух магистралей: улицей Сыле и бульваром Сыпрузе», - сказал инженер Сульгер.

В ходе исследования обдумано несколько возможностей, как можно было бы улучшить ситуацию на улице Тулика, но окончательный вывод таков, что ничего существенного там не сделать: «Все возможные методы ухудшили бы общую ситуацию в городе и доступность самого района».

Эхитаяте-теэ

В своем исследовании Сульгер предложил рассмотреть обстоятельство, вызывающее большое удивление: что перекресток Хааберсти окажет большое влияние на нагрузку на улицу Эхитаяте-теэ.

По утрам движение на перекрестке Эхитаяте-теэ-Вяйке-Ыйсмяэ возле магазина Maxima выросло с 1900 до 2200 машин в час. А дальше, у зоопарка, - с 2900 до 3400 машин в час. Общий поток на Эхитаяте-теэ вырос на 13-34 процентов, но поскольку Эхитаяте-теэ отремонтирована, больших пробок в часы пик там все же не возникает.