Перекресток у Ипподрома отобрал у круга Хааберсти титул магнита пробок

В прошлый вторник был полностью открыт перестроенный перекресток Хааберсти, который в течение многих лет славился не только многочисленными авариями, но и бесконечными пробками. Теперь там есть виадук, а под ним - так называемый турбокруг, оба из которых в состоянии пропускать по кругу значительно большее количество машин, пишет Postimees.
Поскольку перекресток Хааберсти теперь может пропускать машины намного быстрее, это означает и другое: эти же самые машины быстрее и в большем количестве оказываются на других перекрестках.
Исследование инженерного бюро Stratum показало, что расположенные после круга Хааберсти перекрестки со светофорами получат значительную дополнительную нагрузку, хотя они и раньше работали на грани своих возможностей. Таким образом, пробки переедут подальше от Хааберсти и поближе к центру города.
Развязка Хааберсти
До реконструкции развязка Хааберсти в утренний час пик пропускала около 4200 машин в час. Теперь это количество, согласно результатам исследования, заказанного мэрией, увеличится до 4900 автомобилей в час. Общая сумма часов ожидания проезжающих перекресток машин сократится по утрам с 300 до 33 часов.
Автор исследования, дорожный инженер фирмы Stratum Тармо Сульгер подчеркнул, что в Таллинне пробкой можно назвать ситуацию, когда для пересечения перекрестка приходится ждать больше трех циклов работы светофора. Если время ожидания меньше, то речь идет об обычном движении в Таллинне в час пик.
Одна из самых больших нагрузок от расширения развязки Хааберсти может выпасть на перекресток у ипподрома на Палдиском шоссе. Это одно из самых проблемных мест, ситуация в котором обостряется после окончания ремонта развязки Хааберсти.
Перекресток у ипподрома
Если до сих пор называемый в народе перекрестком у дурки перекресток у ипподрома в часы пик пропускал 6500 машин в час, то в дальнейшем их количество может увеличиться до 6800 машин в час. Сумма часов ожидания увеличится с 386 до 400.
Сульгер признал, что развязка Хааберсти раньше была словно кран, который регулировал нагрузку на другие перекрестки: «Если тут больше не будет бутылочного горлышка, узкие места переедут на другие улицы». В качестве примера он привел Эхитаяте-теэ, Таммсааре-теэ, улицу Тулика и перекресток Кристийне. И главным, конечно же, станет перекресток у ипподрома.
«Окрестности ипподрома по направлению движения в сторону Палдиского шоссе переполнены, иногда там возникает километровая очередь. По направлению к центру проходимость уже на пределе, каждая новая машина несет с собой дополнительное время ожидания», - сказал инженер. С открытием перекрестка Хааберсти тут прибавится 300 машин в час.
«Но на перекресте у ипподрома – кроме строительства разноуровневой развязки – особо нет возможностей для улучшения ситуации», - сказал Сульгер.
Перекресток у ипподрома является местом, которое регулирует и движение на всех последующих перекрестках центра города: если там начнет проходить больше машин, увеличатся проблемы на перекрестках Сыле и Кристийне.
Несколько лет назад мэрия планировала построить улицу через Мериметса, которая перенаправила бы движение с Палдиского шоссе напрямую в Пыхья-Таллинн. Но из-за противостояния местных жителей этой дороги до сих пор нет.
«Дорога, идущая из Мериметса, сняла бы часть нагрузки с перекрестка у Ипподрома», - сказал Сульгер. Согласно расчетам, таким образом, общее время ожидания в часы пик сократилось бы с 400 часов до 200.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф (Центристская партия) признал, что об этой дороге не забыли, но из-за противостояния местных жителей слишком активно этот вопрос сейчас не рассматривается. Но будущее обязательно потребует какого-то решения.
«Конечно, бутылочным горлышком может стать полуостров Копли. Когда коплиские линии и другие микрорайоны будут полностью построены, население там увеличится на 10-15 тысяч человек. Но сейчас туда ведут 1+1 дороги вместе с трамвайной линией, - сказал он. – Улица Мериметса могла бы стать дорогой, по которой можно было бы попадать в Копли и оттуда в город, поскольку имеющиеся улицы в будущем просто не выдержат такой нагрузки».
По словам Кландорфа, было учтено, что после развязки Хааберсти перекресток у ипподрома станет следующим проблемным местом: «Первым делом мы должны подумать об этом и понять, что сразу за ним идет перекресток Кристийне. Постепенно сделаем и их».
Таммсааре-теэ
И хотя результаты исследования не показывают значительного увеличения нагрузки на Таммсааре-теэ, время ожидания там понемногу растет. Однако все, кто ездил и Таммсааре-теэ на машине, знают, что сейчас там огромные пробки не только в часы пик.
«В Кесклинне нужно серьезно подумать, что делать с Таммсааре-теэ, - признал Кландорф. – Мы уже начали говорить о том, не стоит ли там построить виадук. Есть разные идеи, но пока что - именно на уровне идей».
Улица Тулика
После перекрестка у ипподрома находится перекресток Палдиского шоссе-Сыле-Тулика, где после открытия развязки Хааберсти в целом нагрузка снижается, но время ожидания увеличивается. Так называемым тормозом на этом перекрестке является улица Тулика, для проезда по которой в часы пик требуется довольно много времени.
«Жители этого района хотят, чтобы движение машин там сократилось, в то же время улица является связующим звеном двух магистралей: улицей Сыле и бульваром Сыпрузе», - сказал инженер Сульгер.
В ходе исследования обдумано несколько возможностей, как можно было бы улучшить ситуацию на улице Тулика, но окончательный вывод таков, что ничего существенного там не сделать: «Все возможные методы ухудшили бы общую ситуацию в городе и доступность самого района».
Эхитаяте-теэ
В своем исследовании Сульгер предложил рассмотреть обстоятельство, вызывающее большое удивление: что перекресток Хааберсти окажет большое влияние на нагрузку на улицу Эхитаяте-теэ.
По утрам движение на перекрестке Эхитаяте-теэ-Вяйке-Ыйсмяэ возле магазина Maxima выросло с 1900 до 2200 машин в час. А дальше, у зоопарка, - с 2900 до 3400 машин в час. Общий поток на Эхитаяте-теэ вырос на 13-34 процентов, но поскольку Эхитаяте-теэ отремонтирована, больших пробок в часы пик там все же не возникает.
По словам Сульгера, решение всех указанных проблемных мест – это политическое решение руководства города: как это сделать и делать ли вообще. Но факт заключается в том, что увеличение пропускной способности такого большого перекрестка переносит пробки ближе к центру города. При этом именно центр городские власти хотели бы освободить от машин. То есть в какой-то момент возникнет ситуация, когда придется принять факт, что в дальнейшем облегчить для пересечения какие-то перекрестки не удастся.
Вице-мэр Кландорф подтвердил, что действительно самый центр города хотелось бы максимально освободить от машин, но нужно заниматься и улучшением пропускной способности на других перекрестках.
«В противном случае в строительстве отдельных объектов нет никакого смысла, - сказал он. – То есть мы должны улучшать пропускную способность, но остается вопрос: откуда и куда направить машины. И дорожная безопасность требует, чтобы ситуация на перекрестках была улучшена, но это не простая укладка асфальта».
Развязка Хааберсти работает в полсилы
Если же посмотреть на ситуацию чуть под другим углом, можно сказать, что находящиеся рядом с новой развязкой Хааберсти перекрестки не позволяют самой развязке раскрыть весь ее потенциал. По словам инженера бюро Stratum Тармо Сульгера, новый перекресток в состоянии принять еще большее движение, например, со стороны Раннамыйза-теэ, но тамошние перекрестки со светофорами – например, перекресток с улицей Лыука – сдерживают поток машин.
Позитивным влиянием круга Хааберсти является то, что пройти круг можно очень быстро, а привыкшие ездить через Какумяэ водители больше не будут выигрывать время. И хотя путь через Какумяэ был на четыре минуты дольше, длинные очереди на старом круге вносили свою лепту и крюк позволял попасть в центр города быстрее. Основной проблемой старого круга был не сам круг, а Раннамыйза-теэ, откуда после светофоров постоянно прибывал поток машин, который блокировал там движение. Больше такого происходить не должно.