К соседям за покупками: эстонские предприниматели организуют шопинг-туры в рижскую IKEA

Так, пярнуское предприятие Venderloo, занимающееся перевозкой пассажиров, в этом месяце организует два шопинг-тура в рижскую IKEA. По словам руководителя фирмы Калвина Эйзеншмидта, интерес к подобного рода поездкам среди жителей Эстонии существует.

Эйзеншмидт сказал, что автобусы, которые отправятся в Ригу, – большие и просторные, поэтому на них можно без проблем привезти приглянувшуюся мебель. Предприниматель затруднился ответить на вопрос о том, есть ли у их фирмы конкуренты. «Это совсем новая услуга. Из других городов до Риги добираться не так и близко. Вопрос в том, захочет ли кто-то ехать за мебелью из Таллинна или Тарту», - признал он.

Кроме поездки в рижскую IKEA, шопинг-тур также включает экскурсию по старому городу Риги, посещение торгового центра Alfa или автомобильного музея, а также остановку на обед в Lido в Адажи. По словам Эйзеншмидта, скорее всего, автобус также сделает остановку у приграничного алкогольного магазина.