К соседям за покупками: эстонские предприниматели организуют шопинг-туры в рижскую IKEA

В минувший четверг под Ригой распахнул свои двери первый в Латвии магазин IKEA. Это побудило предприимчивых эстонских бизнесменов задуматься об организации шопинг-туров к южным соседям соседям, пишет Tarbija24.
Так, пярнуское предприятие Venderloo, занимающееся перевозкой пассажиров, в этом месяце организует два шопинг-тура в рижскую IKEA. По словам руководителя фирмы Калвина Эйзеншмидта, интерес к подобного рода поездкам среди жителей Эстонии существует.
Эйзеншмидт сказал, что автобусы, которые отправятся в Ригу, – большие и просторные, поэтому на них можно без проблем привезти приглянувшуюся мебель. Предприниматель затруднился ответить на вопрос о том, есть ли у их фирмы конкуренты. «Это совсем новая услуга. Из других городов до Риги добираться не так и близко. Вопрос в том, захочет ли кто-то ехать за мебелью из Таллинна или Тарту», - признал он.
Кроме поездки в рижскую IKEA, шопинг-тур также включает экскурсию по старому городу Риги, посещение торгового центра Alfa или автомобильного музея, а также остановку на обед в Lido в Адажи. По словам Эйзеншмидта, скорее всего, автобус также сделает остановку у приграничного алкогольного магазина.
Предприниматель затруднился сказать, будут ли они организовывать подобные поездки в будущем. «Все будет зависеть от этих двух шопинг-туров. Если будет спрос, тогда и будем строить дальнейшие планы», - подытожил он.