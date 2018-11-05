Пусть иностранные студенты учатся и на эстонском!

Какая еще экспортная статья может быть для Эстонии более безопасной, чем образование? Что еще как не приезд к нам на учебу иностранных студентов могло бы лучше выделить Эстонию на мировой арене?

В университете уже точно можно учиться на английском языке. Ещё Петр Первый писал в одном из своих указов, что дворянин должен знать несколько иностранных языков и что он не имеет права «стоять себе болван болваном», когда иностранцы с ним разговаривают. Так и нам пристало владеть английским, поскольку сейчас он является таким же рабочим языком в Европе, каким когда-то был латинский. Лучший же способ изучения языка – это постоянно его использовать, т.е. учиться на нем.

Несомненно, необходимо и встречное движение, чтобы иностранные студенты изучали в наших вузах какие-то дисциплины на эстонском языке.

Нет, это невозможно! Таковой была первая реакция, когда я заговорил об этом. В качестве контраргумента приводилась якобы недостаточная мотивация со стороны иностранных студентов изучать язык малого народа, коим эстонский и является.

Не свидетельствует ли подобная точка зрения о наличии у эстонцев комплекса неполноценности? Посмотрим на реальную ситуацию. Например, на преподавателей, приехавших в наши вузы из-за рубежа. Многие из них ведь говорят по-эстонски и время от времени даже выступают на телевидении, анализируя проблемы эстонского общества на эстонском же языке.

Эстонский язык изучали ещё во времена СССР. Когда я сам учился в Тартуском университете, то видел студентов из Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Чечни и других стран. Уже к концу первого года учёбы они очень даже сносно говорили по-эстонски.

Сейчас же ситуация гораздо лучше, чем тогда, поскольку у нас имеется очень хороший опыт языкового погружения. Мы точно знаем, как преподавать дисциплины на эстонском языке тем, кто им ещё не владеет.

Возьмем, к примеру, наши русские гимназии, в которых учащиеся изучают 60% предметов на эстонском. Этот проект показал, что ученики, для которых эстонский не является родным языком, точно в состоянии на нем учиться. Так если даже гимназист может, то почему студент-то тогда не сможет?