В полыхающей квартире обнаружили тело мужчины

Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в полыхающую квартиру и после проведения работ по тушению обнаружили в ней тело 57-летнего мужчины, передает Tartu Postimees.

Из соседней квартиры они вывели пожилую женщину, которую осмотрели сотрудники скорой помощи. Тушение пожара было закончено в 6:00.