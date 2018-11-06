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  • В полыхающей квартире обнаружили тело мужчины

В полыхающей квартире обнаружили тело мужчины

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Tulekahju Rahingel.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Сегодня, 6 ноября, около 4:00 спасателям сообщили, что на Ильматсалу-теэ в деревне Рахинге (Тарту, Тартумаа) из окон квартиры, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома, вырывается огонь.

Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в полыхающую квартиру и после проведения работ по тушению обнаружили в ней тело 57-летнего мужчины, передает Tartu Postimees.

Из соседней квартиры они вывели пожилую женщину, которую осмотрели сотрудники скорой помощи. Тушение пожара было закончено в 6:00.

В жилище не было дымового датчика. Причину пожара сегодня предстоит выяснить специалистам Лыунаского спасательного центра.

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