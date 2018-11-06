В полыхающей квартире обнаружили тело мужчины
6 ноября 2018, 10:58
Сегодня, 6 ноября, около 4:00 спасателям сообщили, что на Ильматсалу-теэ в деревне Рахинге (Тарту, Тартумаа) из окон квартиры, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома, вырывается огонь.
Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в полыхающую квартиру и после проведения работ по тушению обнаружили в ней тело 57-летнего мужчины, передает Tartu Postimees.
Из соседней квартиры они вывели пожилую женщину, которую осмотрели сотрудники скорой помощи. Тушение пожара было закончено в 6:00.
В жилище не было дымового датчика. Причину пожара сегодня предстоит выяснить специалистам Лыунаского спасательного центра.