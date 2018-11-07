Нападение с ножом: полиция задержала подозреваемого

«Он был задержан сегодня ночью в городе Эльва в качестве подозреваемого в совершении преступления и был доставлен в отделение для проведения следственных мероприятий», - сказал Валл.

«В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого в преступлении. Он действует нагло и его поведение сразу после событий, то есть побег с места происшествия дает основание считать, что он может уклоняться от производства. Также нельзя исключать, что неоднократно наказанный человек на свободе не совершит новое преступление», - сказала Тамм.