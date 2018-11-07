Нападение с ножом: полиция задержала подозреваемого

Ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл сообщил, что подозреваемый в совершении преступления Меэлис задержан.
«Он был задержан сегодня ночью в городе Эльва в качестве подозреваемого в совершении преступления и был доставлен в отделение для проведения следственных мероприятий», - сказал Валл.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, завтра прокуратура будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
«В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого в преступлении. Он действует нагло и его поведение сразу после событий, то есть побег с места происшествия дает основание считать, что он может уклоняться от производства. Также нельзя исключать, что неоднократно наказанный человек на свободе не совершит новое преступление», - сказала Тамм.
Напомним, что 4 ноября около 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ножевом нападении в Эльва. Полицейские объявили в розыск подозреваемого в совершении преступления 46-летнего Меэлиса. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.