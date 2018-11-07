В Париже усиливают меры безопасности: узнайте, куда будет не попасть

Во французской столице перекроют дороги и ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями в честь столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает Sortir a Paris.
В Париже с 11 по 13 ноября состоятся мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Участие в них принимают официальные лица из 120 государств мира, в том числе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет turizm.ru.
В связи с этим в конце недели в городе начнут действовать усиленные меры безопасности. Власти сообщают о возможном перекрытии дорог и ограничениях движения транспорта. В частности, 11 ноября туристам лучше избежать посещения района близ Триумфальной арки. В 10:00 здесь начнется официальная церемония «Во имя памяти и строительства мира». Кроме того, памятные мероприятия состоятся на территории кладбища Пер-Лашез, на кольцевой дороге эспланады Дома инвалидов и у парижской мэрии.
По всей Европе в течение ближайшей недели пройдут различные церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В Лондоне каждый вечер до 11 ноября с 17:00 до 21:00 у стен Тауэрского моста будут зажигать сотни факелов в память погибших на войне. Главным торжеством станет церемония в Париже.