В Париже усиливают меры безопасности: узнайте, куда будет не попасть

В Париже с 11 по 13 ноября состоятся мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Участие в них принимают официальные лица из 120 государств мира, в том числе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет turizm.ru.

В связи с этим в конце недели в городе начнут действовать усиленные меры безопасности. Власти сообщают о возможном перекрытии дорог и ограничениях движения транспорта. В частности, 11 ноября туристам лучше избежать посещения района близ Триумфальной арки. В 10:00 здесь начнется официальная церемония «Во имя памяти и строительства мира». Кроме того, памятные мероприятия состоятся на территории кладбища Пер-Лашез, на кольцевой дороге эспланады Дома инвалидов и у парижской мэрии.