Налоговая служба вернет жителям Финляндии почти три миллиарда евро

В этом году общая сумма налоговых возвратов достигла рекордного уровня в 2 миллиарда 939 миллионов евро. Она будет перечислена на счета финских налогоплательщиков 11 декабря.

В дальнейшем налоговая служба будет активнее пользоваться цифровыми системами: с 2019 года в единый реестр доходов будут в реальном времени поступать данные о зарплатах, с 2020 года также данные о выплаченных пособиях и пенсиях. Те, у кого нет требующих особого рассмотрения налоговых вычетов, получат возврат уже в августе.