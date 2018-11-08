Чт, 8.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись машины, пострадал один человек

Фото: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись машины, пострадал один человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером из-за столкновения машин в течение часа было нарушено движение, в ДТП пострадала женщина, передает Postimees.

На 109-м км шоссе Таллинн-Нарва возле деревни Ряхкла в 15.40 столкнулись два автомобиля, в ДТП легкие травмы получил один человек.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, Citroen начал поворачивать налево в сторону Раквере и не заметил ехавший прямо автомобиль Toyota.

В результате столкновения пострадала пассажирка Toyota — 67-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья.

Оба водителя были трезвы, в Citroen не было пассажиров.

Одна полоса на месте ДТП была закрыта для движения на час. Движение регулировала полиция.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ