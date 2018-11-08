«Срочно вызывайте полицию»: внимательность водителя автобуса Lux Express помогла спасти кому-то жизнь

По словам представителя Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, инцидент произошел в Рийзипере, где на глаза водителю автобуса попался странно виляющий по дороге автомобиль, который ехал впереди, пишет Postimees со ссылкой на Saarte hääl. Иногда автомобиль, по словам водителя автобуса, выезжал на встречную полосу и другие участники дорожного движения вынуждены были избегать столкновения и сворачивать в сторону кювета, скорость была и 30 км/ч, и 130 км/ч.

«Водитель автобуса посчитал, что ситуация скверная и его нельзя оставлять на дороге», - сказал Лилье, добавив, что водитель автобуса попросил пассажиров срочно позвонить в полицию. «На одном прямом участке, когда автомобиль ехал со скоростью 10 км/ч, водитель автобуса решил пойти на обгон и блокировать передвижения машины, постепенно уменьшая скорость и следя, чтобы автомобиль не мог пойти на обгон автобуса», - рассказывает Лилье.

Когда оба транспорта остановились, водитель автобуса вышел, открыл пассажирскую дверь машины и заглушил двигатель. По его словам, на помощь поспешили и пассажиры, чтобы препятствовать дальнейшим передвижениями водителя.

Lux Express и водитель благодарят всех пассажиров, которые согласились участвовать в этой операции, и особую благодарность выражают четырем: Айвару Ансову, Альберту Волкову, Юри Нааберу и Виктору Сарапуу.

Ожидая прибытия полиции, водитель автобуса раздал пассажирам воду и держал их в курсе происходящего. На запланированный паром из-за этого автобус не успел, но отправился на следующем пароме.