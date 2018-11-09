Сбил ребенка и уехал: полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне

Вчера, 8 ноября, в 16.32 в центр тревоги сообщили, что до сих пор не установленный автомобиль, ехавший со стороны дома по адресу бульвар Сыпрузе, 233 в направлении бульвара Сыпрузе, 219 столкнулся с пересекавшим дорогу велосипедистом, 9-летним мальчиком.