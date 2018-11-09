ПСЖ поделил игроков по цвету кожи

Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013-го до весны 2018 года.

При рекрутинге молодых игроков скауты ПСЖ должны были заполнять графу, в которой указывалась этническая принадлежность кандидата. В анкетах футболистов делили на «французов», «магрибцев» (север Африки), «африканцев» и «выходцев из Вест-Индии».

Скаут парижан Серж Фурнье рассказал, что после просмотра 17-летнего полузащитника Янна Гбоо дал рекомендацию заключить с ним контракт. Однако в ПСЖ отказались от игрока только потому, что он чернокожий.