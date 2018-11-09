День отца, которого нет, или Куда прется Иванов

Но, как объяснили современные феминистки, дело даже не в революционном привкусе, а в том, что праздник этот женщин натурально унижает. А кроме того, добавили уже не феминистки, а всякие другие, теперь у нас есть День матери – вот и радуйтесь. Но не каждая женщина – мать. И не каждый мужчина – отец. А ведь именно День отца стал мужским праздником вместо Дня советской армии, который отмечали даже те, кто к ней никакого отношения не имел и в глубине души люто ее ненавидел. И даже детсадовцы, о которых чуть позже.

Короче, на обоих праздниках жизни бездетные остались чужими, но с точки зрения EKRE, наверняка так им всем и надо, во всяком случае – женщинам. Потому что если не рожаешь, то какая ты женщина вообще?

Но бог с ними, с взрослыми, они всегда найдут повод погулять. А что делать с детьми? С теми, которые должны поздравлять своих дорогих мам и пап? Казалось бы, какие проблемы: если ты мал и неплатежеспособен, подписывай открытку (рисуй рисунок, лепи домик, вяжи салфетку) – и вперед. И с подарками действительно проблем нет, проблемы – с наличием полного комплекта родителей.

Но тоже, казалось бы, и что? Есть у тебя мама – ее и поздравляй, есть только папа – просто игнорируй День матери, но чти День отца своего. И все могло бы так и быть, если бы не пышные празднования в детсадах, а иногда – и в младшей школе. К великим событиям дети под руководством педагогов готовятся загодя: рисуют портреты родителей, лепят, выщипывают, строгают и клеят, учат стихи и песни к утреннику… А потом – апофеоз: сам утренник. На который настойчиво приглашаются виновники торжества, которым их чада будут публично признаваться в любви.

Не каждого отца отпустят с работы на утренник, и отсутствие объекта признаний – уже неприятность для ребенка. Но если объекта нет в принципе, это уже расковыривание раны, потому что и без того плохо, что папы нет, а когда вокруг тебя такой ажиотаж… Что тут объяснять? Хотя, судя по всему, некоторым педагогам это как-то объяснить надо. Или хотя бы попытаться объяснить.