На Рождество все магазины Rimi закроются раньше обычного

Магазины Rimi закроются раньше обычного, чтобы все работники могли встретить Рождество со своими близкими, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, раннее закрытие магазинов не затронет интересы покупателей, потому что все покупки на Рождество можно сделать заранее. «Есть сферы, в которых работу на праздники прерывать нельзя, но покупки - такая вещь, которую можно планировать заранее», - сказал Падумяэ.