Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

На Рождество все магазины Rimi закроются раньше обычного

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотип Rimi.

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a / LETA

24 декабря все магазины розничной сети Rimi закроются в 18:00.

Магазины Rimi закроются раньше обычного, чтобы все работники могли встретить Рождество со своими близкими, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу компании.

Изменения в обычном графике работы магазинов торговой сети планируются и на Новый год.

По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, раннее закрытие магазинов не затронет интересы покупателей, потому что все покупки на Рождество можно сделать заранее. «Есть сферы, в которых работу на праздники прерывать нельзя, но покупки - такая вещь, которую можно планировать заранее», - сказал Падумяэ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ