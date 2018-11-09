Галерея: первые посетители торгового центра нового поколения T1 Mall of Tallinn

«T1 Mall of Tallinn – первый в Эстонии торговый и развлекательный центр нового поколения, новая визитная карточка города и его центр притяжения, предлагающий то, чего не купишь в интернете - эмоции», - сказал руководитель Т1 и член правления занимающейся развитием центра компании Pro Kapital Grupp Аллан Реммелькоор.

Спроектированный итальянским архитектором Антонио Лавьером и построенный компанией AS Merko Ehitus Eesti T1 Mall of Tallinn – первый в Эстонии торговый и развлекательный центр, созданный в стиле городского пространства. «Мы ценим время людей и вместо утомительного многокилометрового маршрута предлагаем логическое целое. Мы хотим, чтобы посетители почувствовали себя словно в городском пространстве, гуляющими по городским улицам и паркам, могли отдохнуть, насладиться хорошими кафе и ресторанами, встретиться с друзьями или даже просто почитать книгу», - отметил Аллан Реммелькоор.

По словам Реммелькоора, о детальной проработке концепции центра говорит уже то, что впервые в Эстонии – а может быть и во всем мире – в торговом центре создан звуковой фон, имитирующий три частоты колебания Земли. По словам авторов звукового оформления Сандера Мёлдера, Юло Кригуля и Ове Кут Кадак, цель данного звукового произведения – создать как можно более естественную для человека среду, где не было бы шума, и которая бы не утомляла.

Высокие потолки в магазинах и коридорах, большие окна и три гигантских атриума, два из которых проходят сквозь четыре этажа и пропускают солнечный свет через большие стеклянные купола, создают ощущение того, что вы находитесь на улице или в парке.

В парке в буквальном значении слова можно посидеть в среднем атриуме, где создан внутренний парк высотой 18 метров, на весящих 11 тонн металлоконструкциях которого растут живые растения. «Эта уникальная в мировых масштабах внутренняя зеленая зона, над концепцией которой более года работали архитекторы из бюро PART и ландшафтные архитекторы из бюро KINO», - сказал Реммелькоор.

Эти и многие другие детали сделали Т1 привлекательной для арендаторов средой. Простор, высокие потолки и вся концепция городского пространства побудили открыть здесь свои галереи Tallinn Art Space и ARS Concept. Также здесь откроет свой первый расположенный за пределами музея pop-up магазин Эстонский художественный музей. Первый книжный магазин в Т1 откроет и новая сеть Raamatukodu, специализирующаяся на опубликованных эстонскими издательствами произведениях. «Художественные галереи и книжный магазин создают в центре приятную атмосферу. Они сливаются в единое и логичное целое с магазинами одежды и несомненно разнообразят пребывание в центре», - отметил Реммелькоор.