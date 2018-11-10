Учителя идут работать в больницу

Журналист «Учительской газеты» Сирье Пярисмаа пишет, что в Тартуской, Таллиннской, Вильяндиской и Пярнуской больнице, а также в Хаапсалуском реабилитационном центре работают 20 учителей, через руки которых за год проходит в общей сложности почти полторы тысячи детей.

Процесс учёбы в больницах координируют три государственных учебных учреждения: Эмайыэский учебный центр при Маарьямааской образовательной коллегии, школа под открытым небом им. Константина Пятса и Хаапсалуская школа Вийги. В Клинике Тартуского университета работающие в больницах учителя обслуживают ребят из детской клиники, клиники психиатрии, а также клиники гематологии и онкологии.

Поскольку дети и болезни очень разные, то характер работы варьируется в зависимости от больничного отделения.

«Мы приступаем к занятиям в 10 часов после завершения утренних процедур и преподаём до часу дня, – описывает Мерике Мяндла свою работу в психиатрической клинике для детей и молодёжи при Центре психического здоровья. – У кого есть силы и желание, тот может заниматься и после обеда, но в основном мало кто хочет учиться самостоятельно, потому мы и пытаемся использовать по максимуму отведённое для учёбы время».

Пациентами этой больницы являются очень разные дети. Очень много талантливых ребят, но есть и такие, которые не способны учиться. Гимназисты, как правило, сами следят по eKool или Studium, что делают их одноклассники, и пытаются сами справиться с заданиями. При необходимости они могут обратиться за помощью к учителю. Есть дети, которые хотят учиться в палате одни. Они договариваются с учителями, по каким предметам нужно заниматься и какие задания выполнять. В больнице лечатся и такие учащиеся, которые не пропустили без уважительной причины ни одного школьного дня. Больше всё-таки тех, кто не был в школе уже очень давно. С ними нужно заниматься больше всех, помогая им подтягивать знания по предметам и мотивируя к учёбе. Также много детей из разбитых семей, что очень печалит их преподавателей.

Учитель занимается с каждым ребёнком индивидуально. Иногда он преподаёт сразу двум-трём ученикам, но это не означает, что все они учат одно и то же. Перемен нет, учатся до тех пор, пока хватает сил. Две учительницы работают в паре. Одна преподаёт гуманитарные дисциплины, вторая – точные. Для русских ребят есть отдельная учительница. По утрам все преподаватели договариваются между собой, кто каких детей берёт, когда они ими поменяются, кого позовут учиться в класс, а с кем будут заниматься в палате.