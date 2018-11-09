Читатель написал, что посетителей центра T1 Mall of Tallinn эвакуировали в 12:30 и в коридорах торгового центра опустились перегородки. По словам читателя, между опущенными перегородками оказались и некоторые посетители.

Представитель T1 сообщил, что сигнализация сработала из-за настройки системы безопасности, что является обычным и в какой-то степени необходимым в случае нового торгового центра. После сигнализации людей эвакуировали, но на данный момент ситуация разрешена.