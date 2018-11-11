Министр МВД требует у властей Таллинна: помогите освобожденному из тюрьмы педофилу

Анвельт отметил в своем обращении к мэру Таллинна Таави Аасу, что сейчас проживающий в Ласнамяэ Айбетов — наглядный отдельный пример, но министр МВД хочет обратить своим письмом внимание на более обширную проблему сотрудничества.

Айбетов недавно был освобожден из тюрьмы после трех лет и шести месяцев отбывания наказания за сексуальное домогательство к детям, изготовление и хранение детской порнографии. После освобождения на него был обращен большой общественный интерес, о его действиях ежедневно информировали полицию, и местные жители создали в соцсетях враждебно настроенную против него группу.

Люди знают его в лицо и, по оценке полиции, ему может угрожать опасность.

Анвельт отметил, что закон обязывает самоуправление, в котором значилось последнее место жительства освобожденного из тюрьмы, а в данном случае это управа Пыхья-Таллинна, предоставить ему социальную поддержку, чего не было сделано. В Управе района Пыхья-Таллинна объяснили старшему участковому Ида-Харьюского отделения полиции, что Айбетов не соответствует требованиям для получения муниципального жилья.

«По рекомендации социального работника районной управы, участковый направил Айбетова в социальный центр на улице Махтра, где Айбетова не принимали пока он вновь не обратился туда с полицейским. Здесь важно отметить, что работа старшего участкового и полицейского заниматься вопросами охраны порядка и в этом случае участковый взял на себя роль сотрудника соцобеспечения для помощи человеку», - отмечает Анвельт.

По словам министра МВД, произошедшее в социальном центре показало, что социальные работники не хотят помогать мужчине из-за его особенностей и прошлого, что противоречит этическому кодексу, который гласит, что социальный работник работает во благо человека, несмотря на его прошлое и убеждения.

После усилий старшего участкового и несколько обращений в учреждения-партнеры Артуру в итоге нашли временное место ночлега на шесть месяцев, но, по оценке полиции, это не решает проблем.

«Отсутствие места жительства и бродяжничество способствуют отсутствию работы, потере дохода и завершении действия медстраховки, из-за чего могут быть сведены на нет первые шаги к социализации и увеличена социальная изоляция человека. Так и полиция потеряет возможность следить за человеком и предотвратить новое преступление», - утверждает Анвельт.

По словам министра МВД, полиция согласна быть активным партнером сети, помогать в мере своих возможностей, но полиция не может брать на себя ведущую роль в соцвопросах.

По оценке полиции, общая проблема заключается не столько в нехватке услуг, программ и систем поддержки, поскольку случаи Айбетова и многих других показали, что услуги есть, но соответствующие должностные лица не знают об их существовании и возможностях их использования. «Также беспокоит то, что должностные лица неохотно помогают человеку и направляют его на программу. Одним из решений проблемы видим наличие соответствующих баз данных и информирование сотрудников полиции и социальных подразделений местных органов власти о доступности и возможности использования различных услуг», - пишет Анвельт, отмечая, необходимо придавать большое значение подготовке должностных лиц, чтобы каждый человек в Эстонии мог своевременно получать поддержку и помощь.

Артур Айбетов ранее неоднократно попадал в поле зрения СМИ.

Delfi писал в конце августа, что отбывший за преступление сексуального характера тюремное наказание и недавно освободившийся Айбетов пишет в соцсетях 11-13-летним девочкам и и пытается их выманить на встречу покупкой шоколадки.