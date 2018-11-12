Пн, 12.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Поджигатель поставил под угрозу жизни пяти человек

Поджигатель поставил под угрозу жизни пяти человек

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В Кохтла-Ярве в конце прошлой недели злоумышленник поджег подъезд жилого дома, подвергнув опасности жизни пяти человек.

10 ноября поступило сообщение о том, что в Ахтме на улице Альтсерва 44-летний мужчина поджег мусор в подъезде и дверь одной из квартир, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали из квартиры пятерых человек. Подозреваемого задержали.

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