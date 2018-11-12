Поджигатель поставил под угрозу жизни пяти человек

Rus.Postimees.ee112Поджигатель поставил под угрозу жизни пяти человекПоджигатель поставил под угрозу жизни пяти человекrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 ноября 2018, 11:18Наручники. Иллюстративное фото.ФОТО: Urmas Luik / Pärnu PostimeesВ Кохтла-Ярве в конце прошлой недели злоумышленник поджег подъезд жилого дома, подвергнув опасности жизни пяти человек.10 ноября поступило сообщение о том, что в Ахтме на улице Альтсерва 44-летний мужчина поджег мусор в подъезде и дверь одной из квартир, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.Спасатели эвакуировали из квартиры пятерых человек. Подозреваемого задержали.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьквартираподжог