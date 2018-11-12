- Прибалтийские страны маленькие, и соседи на протяжении многих веков пытались их поглотить. Польша – большая страна, однако и она несколько раз была захвачена и поделена соседями. Как это отразилось на менталитете и идентичности поляков?

- На мой взгляд, распад Речи Посполитой и раздел Польши стали для поляков своего рода прививкой против других катаклизмов. Здесь можно провести параллели. Во время Второй мировой войны создавалось польское подпольное правительство, а по сути дела – подпольное государство со структурой судов, университетов, почты и так далее. Вся изумленная Европа не отдавала себе отчет, что это результат опыта XIX века. Факт в том, что за время разделов поляки привыкли создавать разные формы сопротивления, а также администрации и элементы организации государственности как на своей территории, так и за рубежом. Поляки привыкли жить с осознанием того, что они создают малую часть чего-то великого.

Феномен 1918 года показывает, как в целостную структуру государственности складывались структуры поборников идеи независимости из трех разных государств –России, Пруссии и Австро-Венгрии. Польское государство все-таки не является лоскутным одеялом – оно очень быстро стало единым целым. Ментальные последствия разделов удалось преодолеть на протяжении одного поколения. Именно это стало залогом упрямой борьбы за возрождение государства во время Второй мировой войны и упорного сопротивления поляков как в Польше, так и заграницей.

Опыт потери государственности и независимости, безусловно, травма - ни одному народу это не нравится. Народ становится заложником политики и воли любой другой нации. Этот исторический опыт в польской памяти существует до сих пор, и общество не смогло полностью его преодолеть. Остается чувство опасения: дорожим независимостью и боимся за нее.

- На протяжении последних лет поступало много будоражащих сообщений из международных СМИ о том, что в Польше нарушают суверенитет судебной власти и ограничивают свободу слова. Жизнь под властью PiS действительно так плоха и есть причины для беспокойства?

- Со свободой слова СМИ преувеличивают: на деле никого за высказывания не сажают, существует плюрализм мнений, противник власти Адам Михник имеет собственную газету и радиостанцию. На телевизионном рынке лидирует ТВН – явный противник нынешней власти. Что касается информации о нарушении юридической системы и прочего – к сожалению, это правда.

Все политические силы Польши, не только PiS, имеют недостатки: нельзя, выиграв выборы, относится к государству как к трофею. Отмечу, что во всех этих проблемах в уважении к закону, прослеживается один структурный недостаток польской политической и общественной элиты – низкий уровень правовой культуры. Дело не в том, признают закон или нет. Дело в слабом понимании духа юриспруденции. Мы