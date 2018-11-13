Норвегия обвинила Россию в сбое работы GPS во время учений НАТО

По данным агентства АП, министерство обороны Норвегии заявило, что оно "осведомлено относительно того, что помехи (в работе GPS - ИФ) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове".

Также в заявлении норвежского министерства обороны, имеющемся в распоряжении АП, говорится, что "МИД Норвегии ранее обозначил этот вопрос перед российской стороной".

Агентство отмечает, что сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще и чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Ю.Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Кроме того, Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались.

Учения НАТО стартовали 25 октября. В них принимают участие военнослужащие из 31 страны, включая не являющихся членами НАТО Финляндию и Швецию.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), завершившихся на этой неделе.