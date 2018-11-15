Чт, 15.11.2018
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1928

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1928

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Железная дорога стала одной из самых важных артерий молодой Эстонской Республики. В 1928 году была открыта первая, абсолютно новая железнодорожная линия – узкоколейная линия Лелле-Пярну. Строением 1928 года выбрана станция Синди. Проект: Леон Йохансон, Строительный отдел Управления железных дорог, 1926. Строительство: 1926–1928.

Железнодорожная станция и жилые дома в Синди.

ФОТО: In Nomine

Железная дорога стала одной из самых важных артерий молодой Эстонской Республики. В 1928 году была открыта первая, абсолютно новая железнодорожная линия – узкоколейная линия Лелле-Пярну. Все железнодорожные станции на этой линии были построены к открытию, самая большая из них находится в Синди: здание вокзала со вспомогательными зданиями и три жилых дома. Традиционалистские здания с влиянием югендстиля были возведены необычайно старомодно – по лежневой системе. 

ФОТО: In Nomine

Комплекс железнодорожной станции Синди является одним из наиболее сохранившихся в целостном виде примеров железнодорожной архитектуры периода Эстонской Республики и находится под охраной как памятник культуры.  

Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.    

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