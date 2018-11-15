"Ээсти 200" рванула вверх за счет социал-демократов

В ноябре поддержка регистрирующейся партии «Ээсти-200» существенно превысила избирательный барьер и приближается к уровню утратившей популярность Социал-демократической партии (СДПЭ), показывают результаты опроса, проведенного по заказу BNS и Postimees фирмой Kantar Emor.
Доля сторонников «Ээсти-200» по сравнению с 5,4 процента в октябре выросла в ноябре до 8,5 процента, а популярность социал-демократов упала с 14 до 10,7 процента. Первую тройку самых популярных партий по-прежнему составляют Партия реформ (29 процентов), Центристская партия (24,7 процента) и Консервативная народная партия (EKRE), набравшая 17 процентов.
На шестом месте «Отечество», популярность которого в ноябре составила 4,6 процента и за месяц упала на 0,5 процентных пункта.
На седьмом месте Партия зеленых (2,6 процента), а на восьмом Свободная партия (2,4 процента). Партию независимости Эстонии в ноябре поддержали 0,5 процента, Партию народного единства и формирующуюся Партию богатства жизни по 0 процентов.
«Эстония-200», популярность которой выросла по сравнению с октябрем вдвое, скорее всего, приобрела новых сторонников за счет социал-демократов, сказал руководитель исследования фирмы Kantar Emor Айвар Воог, комментируя рейтинг популярности партий за ноябрь.
«Находящаяся на четвертом месте Социал-демократическая партия (SDE), по-видимому, проиграла в популярности в пользу занявшей пятое место «Эстонии-200», популярность которой выросла до 8,46 процента, - сказал Воог заказавшим исследование BNS и Postimehele. - Популярность социал-демократов упала заметнее всего среди молодых респондентов. «Эстонию-200» активнее поддерживают молодежь и граждане с достатком выше среднего».
«В популярности двух первых партий изменений нет, на третьем месте по-прежнему EKRE, популярность которой также существенно не изменилась по сравнению с октябрем», - отметил Воог.
«На электоральном барьере по-прежнему удерживается «Отечество», а популярность зеленых и Свободной партии очевидно ниже этой отметки», - отметил Воог.
Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В ноябре с ответом затруднились 25,5 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±2,8 процента.
Всего фирма Kantar Emor опросила в период с 8 по 13 ноября по методу онлайн-интервью 1055 граждан в возрасте 18-84 лет.
Комментирует вице-председатель "Ээсти 200" Лийна Нормет:
«Увеличившаяся почти до 9% поддержка «Ээсти 200» значит для нас очень многое. Прежде всего, это говорит о том, что наше видение необходимости крупных перемен и команда, состоящая из специалистов в своих областях, привлекают людей. Процент поддержки нашей партии - показатель того, что Эстонии нужна новая политическая сила с либеральным мировоззрением.
Наша цель – обойти на выборах лишь нагнетающую страх Эстонскую консервативную народную партию (EKRE), и мы видим, что это реально, так как гораздо большее количество людей хотят видеть Эстонию либеральной страной, где ценятся и уважаются личностные свободы.
Мы верим, что свежие цифры рейтинга – это лишь начало для нас, поскольку поддержка «Ээсти 200» - это принятие ценностей партии. Сейчас мы только приступили к составлению предвыборной программы и избирательных списков, к которым еще добавятся имена профессионалов своего дела. Тогда мы сможем донести свои взгляды до еще большего количества людей. «Ээсти 200» станет разумной альтернативой политикам по призванию, которые будут баллотироваться на выборах в парламент в третий-четвертый раз. Никто не должен долго задерживаться в парламенте: государство – это сфера ответственности всех граждан.