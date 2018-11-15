"Ээсти 200" рванула вверх за счет социал-демократов

Комментирует вице-председатель "Ээсти 200" Лийна Нормет:

«Увеличившаяся почти до 9% поддержка «Ээсти 200» значит для нас очень многое. Прежде всего, это говорит о том, что наше видение необходимости крупных перемен и команда, состоящая из специалистов в своих областях, привлекают людей. Процент поддержки нашей партии - показатель того, что Эстонии нужна новая политическая сила с либеральным мировоззрением.

Наша цель – обойти на выборах лишь нагнетающую страх Эстонскую консервативную народную партию (EKRE), и мы видим, что это реально, так как гораздо большее количество людей хотят видеть Эстонию либеральной страной, где ценятся и уважаются личностные свободы.

Мы верим, что свежие цифры рейтинга – это лишь начало для нас, поскольку поддержка «Ээсти 200» - это принятие ценностей партии. Сейчас мы только приступили к составлению предвыборной программы и избирательных списков, к которым еще добавятся имена профессионалов своего дела. Тогда мы сможем донести свои взгляды до еще большего количества людей. «Ээсти 200» станет разумной альтернативой политикам по призванию, которые будут баллотироваться на выборах в парламент в третий-четвертый раз. Никто не должен долго задерживаться в парламенте: государство – это сфера ответственности всех граждан.