Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в начале ноября мужчину

В последний раз Вольдемара видели в день выплаты пенсии, 5 ноября, в волости Выру в деревне Линнамяэ, где он проводил время с другими жителями деревни.

Сам Вольдемар живет в пяти километрах от Линнамяэ в деревне Варезе. Вернулся ли он в тот вечер в неадекватном состоянии домой, подвергается сомнению. С большой вероятностью он мог попасть в беду по дороге домой.

Участковый полицейский Меэлис Тсопп сказал, что было установлено, что о Вольдемаре ничего не было слышно более недели. Его искали родственники и знакомые, но безрезультатно. Теперь об этом сообщили и полиции.

«У Вольдемара не было доверия к мобильным телефонам и о нем узнавали только тогда, когда где-то встречали лично. Никто не мог позвонить ему и узнать, все ли с ним хорошо, дошел он в целости и сохранности до дома и так далее. Поскольку у него нет телефона, к сожалению, и полиция не смогла быстро узнать, передвижения Вольдемара после дня исчезновения. Нам предстоит проверить весь район, чтобы выяснить, куда и почему он пропал», - сказал участковый.

Он отметил, что до конца нельзя исключать возможность, что с Вольдемаром все в порядке и он отправился к кому-то в гости.

Если у кого-то есть информация о пропавшем, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.