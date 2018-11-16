Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1929

После завершения Освободительной войны основное значение в защите Эстонской Республики приобрела восточная граница. Недалеко от Выру в 1924 году по соседству с железнодорожной станцией началось сооружение нового военного городка для 7-го пехотного полка. Проект: 1923–1924. Строительство: 1924–1929.

Характерные для этого городка большие каменные батальонные казармы 1925, 1927 и 1929 годов известны как казармы Таара. Их наружная архитектура и строительно-технические решения впоследствии были оценены как старомодные.

ФОТО: In Nomine

В период постройки отмечалось именно величие казарм, их объем и улучшившиеся условия жизни, которые в значительной мере отличались от армейской жизни царского времени.